她前腳才走...男友晚餐加料捧給女兒吃　下秒「扒衣衝刺」痛醒女童：我不持久

▲她將女兒託付給男友代為照顧，殊不知卻將她推入了虎口。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本文當事者無關）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名侯姓男子接受女友託付，照顧女友年僅11歲的女兒，孰料，他竟然趁機在女友女兒的飯菜中加料，見到她昏睡藉機性侵，過程中女童一度被痛醒，但又無力反抗。東窗事發後，侯男稱自己有性功能障礙，「挺而不持久」，但法院不採信他的說詞，依以藥劑強制性交罪，判他有期徒刑8年6月，可上訴。

根據判決書，侯男與女童母親為情侶關係。2018年3月23日女童母親要返回越南，將女兒託付給侯男，麻煩他代為接送上下課，照顧生活起居5天，沒想到她前腳才走，侯男便在女童晚餐食物中「加料」，等她藥效發作頭暈、想睡後，再謊稱「膠囊」可以舒緩肌肉痠痛，騙女童服下藥物。

不久後，侯男見到女童意識不清，隨即脫下女童的衣物性侵，過程中女童因下體疼痛驚醒，雖見到侯男趴在自己身上逞獸慾，卻因藥效尚未消退無力抵抗，再度陷入熟睡，清醒後才轉向友人求助，最後由女童學校報警處理。

侯男在法院審理時矢口否認有下藥性侵女童，還辯稱「我沒有辦法勃起，有性功能障礙」，但他提出的醫院就診資料只顯示，侯男曾向醫師自述症狀「挺而不持久」，無法證明性無能。但由於女童指證歷歷，還曾傳訊息給友人稱，「我想死」，法官不採信侯男說詞，依成年人對未滿14歲女子犯以藥劑強制性交罪，判他有期徒刑8年6月，全案仍可上訴。

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