恩客帶酒店妹出場！KTV「狂歡搖搖」　還揪團「play摳OO」...她泣：我醉了

▲言言跟酒客出場，事後卻控告遭性侵，但她並未呼救，檢方事後以不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

北市中山區一名長相甜美的酒店妹言言（化名）指控張姓酒客將她帶出場後，竟趁機將她灌醉，接著將她帶到附近KTV性侵，更扯的是，張男完事後，竟還找來2名朋友一起共享美人，但言言因為酒醉無力反抗，僅能任人擺布。案經言言提告，但台北地檢署調查後，認為罪證不足，因此將3名男子以不起訴處分。

起訴書指出，2019年5月間，張男到酒店飲酒狂歡，還點了言言的檯，而言言也把他當成是大爺般服侍，不時依偎在他懷中撒嬌，讓他宛如回到初戀般的甜蜜，待時間結束後，張男毅然決然的框言言出場，繼續享受言言的服務。

2人出場後先到附近的酒吧用餐，隨後轉向KTV續攤，而張男還找來了何姓以及陳姓好友一同歡唱，結束後再叫計程車送言言返回酒店。

然而，言言事後卻指控，當天她在酒店已喝了不少酒，張男帶她出場後又到酒吧不斷灌她。直到2人進了KTV後，言言已醉得不醒人事，張男竟趁機在包廂內廁所性侵她得逞。

言言還提到，張男完事後，還找來何男及陳男3人一同對她下手，「我的記憶中，他們有一個人還用手指摳我，但我因為酒醉無力反抗，只能任人蹂躪」，事後因不甘受辱，決定對張男等3人提告。

檢方事後調閱KTV監視畫面，發現言言進入KTV時並沒有如她所說「醉得不醒人事」，且眾人在KTV時也並沒有點酒精飲料，等到時間結束後，言言還與張男一同搭計程車返回酒店。

此外，檢方在調查時，發現言言有打電話給酒店同事及男友說自己遭到性侵，但等到她返回酒店後，卻絕口不提此事，也並沒有呼救，明顯與遭到性侵而感到害怕急著呼救的被害人反應不符，再加上罪證不足，因此將張男等3人以不起訴處分。

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