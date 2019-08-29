薛定岳到家了...下午抵達彰化伸港！父「眼眶泛紅」忍淚見他被推入靈堂

記者鄧木卿、戴若涵／彰化報導

汐止分局31歲員警薛定岳28日下午追緝一名騎乘機車的王姓男子時，遭對方拒檢惡意衝撞，導致他一路打滑猛撞上中央分隔島，當場失去生命跡象，雖經搶救仍宣告不治。薛定岳29日中午移靈，分局同仁在分局門口迎接靈車，悲喊「任務結束，一路好走」，目送他前往彰化伸港的公墓靈堂。

▲▼ 勇警薛定岳回到彰化老家 。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

薛定岳執勤時遭惡意衝撞，猛撞上中央分隔島，當場頭部重創大量出血，趕赴現場的同仁也緊急替他進行CPR，但仍無生命跡象，送汐止國泰醫院搶救也回天乏術，當日傍晚6時18分被宣告不治。

家屬接獲消息悲慟北上，29日上午會同葬儀社人員到事發現場招魂，接著到醫院接薛定岳的遺體上靈車，中午左右抵達汐止分局，不少同仁難忍悲傷不斷落淚，舉手向英勇獻身的薛定岳致敬，現場一聲聲「定岳，任務結束一路好走」傳到耳裡，讓人為之鼻酸。

載著薛定岳的靈車繞行汐止分局前圓環後，便在巡邏車的前導下上了高速公路，要帶薛定岳回家鄉彰化伸港，下午4時30分左右抵達位於伸港的公墓靈堂，現場聚集許多志工，見到薛定岳的靈車抵達，紛紛不約而同地向他鞠躬，開始為薛定岳誦經，送他最後一程，現場氣氛相當莊嚴。

▲載著勇警薛定岳的靈車，在誦經聲中緩緩駛入 。（圖／記者鄧木卿攝）

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