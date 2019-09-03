「切完生日蛋糕」遭4男友人性侵　19歲女壽星2周後下體劇痛慘死

▲女子參加自己的慶生派對慘遭朋友性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

印度一名19歲少女7月在孟買參加自己的慶生派對時，慘遭4名男友人性侵，她沒有把事情告訴身邊任何人，直到2個禮拜後下體嚴重劇痛才終於就醫，最後不治身亡。事情曝光後引發當地婦女團體不滿，更有政黨團體發起遊行抗議暴行。

19歲少女7月7日從馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的奧蘭卡巴市(Aurangabad)，搭乘火車前往孟買朋友家中慶祝生日，結果才剛切完蛋糕便遭到4男壓制進行性侵，導致下體嚴重受創，隔日她帶著滿身傷痕回到家，卻不敢把事情告訴身邊任何人。

事發2周後，少女當月24日因為下體劇痛前往當地一間私人醫院就醫，但她仍然沒有把真實原因告訴任何人，由於傷勢太過嚴重最後終於坦承遭到性侵，醫生25日緊急將她轉至當地政府醫院並報警，家人這個時候才得知真相，然而幾天後她便於31日死亡。

案件後來轉至孟買警察負責偵辦，然而事發一個月至今仍無法得知4名嫌犯身分，除了引起受害人的父母不滿，也引發當地婦女團體與議員抗議。少女的父母接受當地媒體採訪時表示，「我女兒所發生的事情，不應該再發生至其他女孩的身上，我女兒應該得到正義，我們要求正義」。多名國會議員以及政黨相關政要更於上周舉行抗議遊行，要求警察全力徹查這起事件。