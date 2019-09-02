載老婆到南投玩...他騎重機猛撞分隔島！夫妻噴飛相距20m雙亡　號誌連根拔起

▲▼夫妻重機雙載出遊，不料卻自撞分隔島雙亡。（圖／東森新聞，下同）

記者戴若涵／南投報導

南投縣日前發生一起嚴重車禍！一對夫妻騎著大型重機行經台16線集集往水里方向時，卻在15公里處的彎道前，突然失控撞上分隔島，強烈的撞擊力道，讓夫妻倆當場彈飛相隔20公尺倒地，當場失去生命跡象。警消人員獲報到場，緊急將2人送醫搶救，但夫妻倆仍不幸宣告不治。

事件發生在8月31日中午，57歲的林姓男子騎乘重機載著43歲的妻子，要從台中市前往南投縣遊玩，豈料，卻在行經台16縣集集往水里15公里處，突然失控撞向中央分隔島，就連一旁的交通標誌都被連根拔起，固定底部的水泥塊也赤裸裸地露出。

林姓夫妻倆當場彈飛倒地，失去生命跡象，2人之間相距20公尺，安全帽也噴飛路中央，而重機則在滑行了100多公尺後才停下，可見事發當時撞擊力道之猛烈。

路過熱心民眾趕緊報警處理，並協助警消人員救援，但林姓夫妻經送醫搶救後，仍宣告不治。這起自撞車禍造成2人殞命，詳細事件發生原因及經過仍有待警方進一步調查釐清。（來源：東森新聞）

▲事發時撞擊力道之猛烈讓交通標誌都被連根拔起。（圖／翻攝東森新聞）

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