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她喝下「白濁開水」昏迷15hrs！清醒身上只剩內褲　醫曝崩潰真相：有2男DNA

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▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲他水中加料迷姦女網友，遭重判9年。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名羅姓男子在「微信」上認識一名女子靜靜（化名），2人相約在一間超商碰面，隨後便在羅男家中飲酒，沒想到羅男竟在水中加料，趁著靜靜昏迷時性侵得逞。靜靜15個小時後清醒，驚見自己身上只穿著內褲，一怒之下告上法庭，台北地方法院依「以藥劑強制性交罪」，重判9年徒刑，高院也將羅男的上訴駁回，可上訴。

根據判決書，羅男2017年11月3日深夜11時許，透過通訊軟體微信結識靜靜，之後相約到超商見面，再各自騎著機車前往羅男位於新北市的住處，2人在羅男的臥室內一起喝酒、聊天及打牌，此時，羅男動了邪念，竟趁著靜靜不注意，在白開水中加入安眠藥端給靜靜喝。靜靜喝下後陷入昏迷無力反抗，遭羅男性侵得逞，醒來怒告羅男。

羅男坦承有與靜靜發生關係，但否認自己下藥性侵，還辯稱，是為了「助興」，過程中還有問靜靜「舒服嗎」，對方還有回應，強調2人是在你情我願的狀況下發生性行為。

但這一番說詞卻被靜靜打臉，她表示，當時喝下羅男遞來的礦泉水，「覺得不是水的味道」，還有詢問羅男，但對方向她表示，可能是水壺底部不乾淨，她喝完水後才發現，水經過搖晃放桌上時可見到「白白粉濁」的樣子，沒多久後就失去意識了，睡前完全沒有跟羅男聊到任何性交的事情。

靜靜說，她大約在隔日下午3時許醒來，驚見自己只穿內褲躺在床上，而羅男則躺在旁邊，她發現自己下半身大腿還出現瘀青，醒來後還很暈，「整個人很不對勁」，離開羅男住處後直接赴警局報警，強調自己沒有同意羅男下藥、發生性行為。

這還沒完，靜靜赴醫院驗傷，醫師在內褲驗出不止羅男的DNA，還有另名不明男子的DNA，不排除是靜靜在羅男家中昏迷期間有其他男子接觸導致，或是在採證期間沾染上的，但可能原因眾多，無法下論斷。

台北地方法院審理後，依「以藥劑強制性交罪」判羅男有期徒刑9年，羅男不服決定上訴，但高院認為，羅男在偵訊時，精神無異常，也坦承了犯罪事實，與靜靜供詞一致，將他的上訴駁回，維持原判。全案仍可上訴。

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