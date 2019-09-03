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獲釋後還想和被害學童聯繫並串證　台南狼叔又遭收押禁見

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▲台南市議員林燕祝接獲家長陳情，指有狼叔侵入校園，涉嫌向國小10歲學童性侵，且狼叔甚至威脅被害人「若說出去就要打死他」，南檢再度向法院聲押禁見獲准。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝接獲家長陳情，指有狼叔侵入校園，涉嫌向歲學童性侵，南檢再度向法院聲押禁見獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官王聖豪，偵辦張姓男子涉嫌妨害性自主案件，於9月1日傳喚被告到案，偵訊後認有反覆實施妨害性自主犯罪及有湮滅證據與串供之虞，向台南地院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，本案張姓犯嫌前因涉嫌對多名學童為加重強制性交、加重強制猥褻等犯行，於8月20日羈押期滿予以釋放，然因近日另查得尚有學童亦遭被告強制猥褻，兼以目前各小學均已開學，不特定學童進入校園頻繁，堪認被告仍有反覆實施同一犯行之高度可能性；又被告前於釋放後，尚有試圖與被害人聯繫並串證之舉，故認被告確有湮滅證據及串證之事實，經承辦檢察官於9月1日指揮員警訪查及詢問被害人後，於當日傳喚被告到案，認被告於釋放後有再度聲請羈押之新事證，乃於訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，台南市議員林燕祝接獲家長陳情，指有狼叔侵入校園，涉嫌向國小10歲學童「亂摸」，家長發現後耐心詢問才得知兒子2年前早就遭到這名狼叔性侵，且狼叔甚至威脅被害人「若說出去就要打死他」，家長6月報案後，狼叔一度遭羈押，但期滿後已獲交保，讓家長相當擔心。

該名狼叔還以乾兒子在校就讀為由，經常在學校出沒，孩子都稱該名男子為「大叔」，狼叔似專挑男童下手，常利用零食、手機引誘，把男童帶往校內廁所性侵，事後再以生命安全威脅孩童不能告訴家長，犯案時間恐長達2年。

今年6月19日狼叔到校外超商再度對小明伸出狼爪，被家長當場發現，才得知兒子長期遭陌生男子猥褻，導致兒子長期做惡夢，家長得知後十分心痛向市議員林燕祝投訴。

家長哭訴，兒子前年在校園廁所被性侵後，始終不敢說，今年6月又在校內一處偏僻的大榕樹下再被性侵得逞，校方明知有陌生男子進出校園，卻從未積極處理，甚至讓狼叔跟著校外教學車隊一起出遊，不懂校方為何沒能事先防範？讓孩子受到傷害。

林燕祝表示，家長投訴後，她相當氣憤，初步掌握約有5名男童疑有類似受害情事，已要求相關單位儘速把案情查清楚，還給台南家長、小孩安心的校園空間。

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