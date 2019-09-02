快訊／台南「狼叔」性侵國小童交保！家長氣到流產…檢再聲請羈押獲准

記者鄒鎮宇／台南報導

台南一名「狼叔」涉嫌在國小校園性侵10歲男童2次，他2019年6月被逮後施以預防性羈押，但日前羈押期滿已獲交保，引起當地民眾恐慌，受害家屬更像市議員林燕祝投訴並召開記者會。台南地檢署掌握狼叔涉案的新受害者及事證，2日晚間向法官再次聲押禁見獲准。

受害男童的母親在記者會上淚訴，她的兒子就讀台南永康國小，有一名大叔經常在校內以零食、手機引誘孩童；直到6月19日時，她親眼目睹兒子在超商被大叔亂摸，趕走變態追問才知道對方早在2年前就遭到性侵，還被威脅說，「說出去就要打死你」。

▲家長談到孩子遇到的悲劇，直接崩潰痛哭。（圖／記者林悅翻攝）



受害男童的母親質疑，校方明明知道有陌生男子進出校園，但從未積極處理也未能事先防範，而且「狼叔」在她曝光性侵事件之後，隔天還可以進入學校對其他孩子進行騷擾，對方甚至透過在學校自認的乾兒子，還能夠開車跟著學生一起去校外教學，為了此事她還因為過度傷心，進而造成3個月的身孕流產。

男童母親悲痛說「他才8歲而已，他從8歲就被性侵，現在他才10歲的小孩子，他以後的人生要怎麼辦」，激動到一度向教育局長官下跪求情，「我給你跪下好不好，我拜託你學校的監視器，給我好不好」，希望校方可以將拍有「狼叔」身影的監視畫面公開，防止再有其他的孩童不幸受害。

▲受害男童的家長下跪請求台南市政府、教育局及學校要有所作為，防止再有其他的孩童不幸受害。（圖／東森新聞）



她說，「兩年前……（兒子）要升國小三年級的時候，這個人就已經對他……抓去廁所性侵，長達兩年多了」、「（校方）說是某個小孩子的乾爹啦，感覺到他眼神有點不對勁，為什麼那時候校長沒有通報，如果那時候通報，說不準我小孩子就不會受害了。」

台南市議員林燕祝表示，家長的投訴讓她聽了也非常氣憤，初步掌握約5名男童疑有類似受害，已要求相關單位應盡速把案情查清楚，並且檢討相關案件的通報機制，還給台南的家長及小孩安心的校園空間。

林燕祝強調，如果不是因為孩子勇敢說出、家長基於安全而出面陳情，這件事可能還會被蒙在鼓裡，令人遺憾的是校方對這件事情的態度消極，加上各局處互踢皮球的動作，才讓這件校園性侵事件輾轉來到她這裡公開。