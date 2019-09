林鄭月娥「願辭職下台」錄音曝光！今親自回應：離開也許是最簡單的選擇

路透社週一(2日)發布特別報導,公布香港特首林鄭月娥上週與商界人士的一場閉門會談。長達24分鐘的錄音檔中,林鄭月娥表示自己已引起「不可饒恕的破壞」,讓香港陷入政治危機,「若有選擇會辭職下台」(would quit if she had a choice)。