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林鄭月娥「願辭職下台」錄音曝光！今親自回應：離開也許是最簡單的選擇

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▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

修例風波持續延燒，路透社昨（2）日爆料，香港特首林鄭月娥上週與商界人士舉行一場閉門會談，並且在會中表示，「若有選擇會辭職下台」。她今（3）日早上9點舉行記者會時指出，「離開也許是最簡單的選擇，但我的團隊和我決定要留下來，為香港服務，我知道這不是一條輕鬆的路，但我會和香港人與我的團隊一起走下去。」

她表示，「我必須要表達我非常失望的心情，關於我私人的聊天錄音被提供給媒體，這是非常失望的，這點必須被完全強調，因為私人聚會大家應該遵守規矩，要互不引述，因此不想對此事多做回應，但對於是否辭職的問題，我在2個多月前已經回答，由開始到現在並非向中央提請辭，原因是我認為自己可帶領團隊幫香港走出困局，2個多月後情況嚴峻，未知如何能走出，但到今日我仍有信心承擔做這件事，不存在想辭職但未能辭的情況。」

▼反送中行動中不斷爆發警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

林鄭表示，儘管這2個月她經歷非常大的心路歷程，但最終都決定以能夠幫香港走出困局作考慮點，她強調面對嚴峻局面，需要將暴力停止，令社會回傷平靜，她也希望與社會展開對話，在對話間找到共同方向；不過林鄭也認為需要大家共同合作。她再稱，「就依法止暴制亂方面，作為政府有責任根據現行法例，檢視是否有適當條文處理這樣的混亂情況，我認為應與暴力劃清界線，不要再讓暴力合理性。」

林鄭也重申，她對於在私人場合的發言錄音被流出仍感到十分失望、不能接受，說她是故意流出錄音的傳言是沒有事實根據的，她從來都沒有想過辭職，也沒有向中央政府提出這要求，對於目前香港面對的困難，辭職或許是一個較容易的選擇，但她在過去的3個月不斷對自己說，一定要和團隊繼續留守，幫助香港走出困局。

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