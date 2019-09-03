東吳大學被逮港生找到了！身體有輕傷　校方：有需求會盡力協助

▲繼東華大學、台藝大之後，昨晚再傳出東吳黎姓港生也被押。（圖／記者黃彥傑攝）

記者崔至雲／台北報導

繼東華、台藝大之後，東吳大學學生會2日晚間表示，該校德文系的黎姓港生在8月29日的「圍堵深水埗警署」行動中被捕，被指控「暴動罪」，目前交出護照等證件，不得離開香港。東吳學生會權益部部長黃彥誠稍早指出，透過校方聯繫，確定黎姓港生已在香港家中，身體無大礙、僅有輕傷。

黃彥誠向《ETtoday新聞雲》表示，目前已找到該名學生，學生也已在香港家中，身體有輕傷，但因該生已受到香港政府限制行動，目前只能待在香港家中。

請繼續往下閱讀...

東吳大學也指出，目前已透過香港校友會聯絡上該名學生，也已與台北經濟文化辦事處聯絡，目前人安好、沒有大礙僅有輕傷，校方將站在教育立場，學生有什麼需求校方將盡力協助。

▲第3名來台讀書的香港學生因為反送中，被香港政府逮捕，東吳大學學生會呼籲同學站出來，力挺港生爭民主。（圖／翻攝東吳大學學生會臉書）

2日晚間東吳大學學生會所發出的聲明稿中提到，該校德文系的黎姓港生在8月29日的「圍堵深水埗警署」行動中被捕，不得離開香港。學生會第一時間已通知學校秘書室，希望校方、系所能夠給予關注，適時給這名港生援助，捍衛學生的安全、受教權，「本會將全力聲援黎姓同學，也期盼所有同學能一同關注事件的發展，等待同學平安歸來。」