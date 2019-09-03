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路透社公布24分鐘錄音檔　林鄭月娥：若有選擇會下台

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▲林鄭月娥5日上午開記者會回應香港風波。（圖／路透）

▲林鄭月娥在一場閉門會談中表示，自己已為香港帶來「不可饒恕的破壞」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

路透社週一（2日）發布特別報導，公布香港特首林鄭月娥上週與商界人士的一場閉門會談。長達24分鐘的錄音檔中，林鄭月娥表示自己已引起「不可饒恕的破壞」，讓香港陷入政治危機，「若有選擇會辭職下台」（would quit if she had a choice）。

路透社報導指出，林鄭月娥是以英文在會談中發表談話，「如果我有選擇的話，第一件事就是辭職，並致上深深的歉意。」（If I have a choice, the first thing is to quit, having made a deep apology.）

與會人士中已有3人向路透社證實，林鄭月娥在會上的談話時間約半小時左右。她告訴與會商界人士，美中關係正因貿易戰及國際局勢變得更加緊張，香港目前的反送中危機對北京當局來說，已成為攸關國家安全與主權的棘手問題，因此她能夠自主解決這場危機的空間早已「非常有限」。

對於北京設下「十一國慶前解決」的最後期限，林鄭月娥表示並無接獲這項指示；她強調，北京方面「絕對沒有計畫」在香港街頭佈署人民解放軍。

0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼香港街頭的反送中行動最後會以何種方式作結，外界都在觀望，也間接影響國際局勢。（圖／記者黃彥傑攝）

香港0831反送中，示威者縱火焚燒路障與雜物。（圖／記者黃彥傑攝）

許多香港網友8月29日凌晨在臉書上PO照指出，在路上看到解放軍軍車、裝甲車及運兵車等，出現在全港多區。儘管《新華社》在當天凌晨3時就推播快訊表示，大排軍車出現在香港是「年度正常例行行動」，是香港解放軍的駐軍輪調，但在此敏感時期仍引起外界諸多聯想。

在美中貿易戰正進行的情況下，美國總統川普日前數次呼籲北京當局「人道對待香港」，若派出解放軍鎮壓示威港人將引來嚴重後果。兩國的貿易主戰場走向緊繫於香港街頭。

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