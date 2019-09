路透社公布24分鐘錄音檔　林鄭月娥：若有選擇會下台

▲林鄭月娥在一場閉門會談中表示,自己已為香港帶來「不可饒恕的破壞」。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合報導

路透社週一(2日)發布特別報導,公布香港特首林鄭月娥上週與商界人士的一場閉門會談。長達24分鐘的錄音檔中,林鄭月娥表示自己已引起「不可饒恕的破壞」,讓香港陷入政治危機,「若有選擇會辭職下台」(would quit if she had a choice)。

路透社報導指出,林鄭月娥是以英文在會談中發表談話,「如果我有選擇的話,第一件事就是辭職,並致上深深的歉意。」(If I have a choice, the first thing is to quit, having made a deep apology.)

與會人士中已有3人向路透社證實,林鄭月娥在會上的談話時間約半小時左右。她告訴與會商界人士,美中關係正因貿易戰及國際局勢變得更加緊張,香港目前的反送中危機對北京當局來說,已成為攸關國家安全與主權的棘手問題,因此她能夠自主解決這場危機的空間早已「非常有限」。

對於北京設下「十一國慶前解決」的最後期限,林鄭月娥表示並無接獲這項指示;她強調,北京方面「絕對沒有計畫」在香港街頭佈署人民解放軍。





▲▼香港街頭的反送中行動最後會以何種方式作結,外界都在觀望,也間接影響國際局勢。(圖/記者黃彥傑攝)

許多香港網友8月29日凌晨在臉書上PO照指出,在路上看到解放軍軍車、裝甲車及運兵車等,出現在全港多區。儘管《新華社》在當天凌晨3時就推播快訊表示,大排軍車出現在香港是「年度正常例行行動」,是香港解放軍的駐軍輪調,但在此敏感時期仍引起外界諸多聯想。

在美中貿易戰正進行的情況下,美國總統川普日前數次呼籲北京當局「人道對待香港」,若派出解放軍鎮壓示威港人將引來嚴重後果。兩國的貿易主戰場走向緊繫於香港街頭。