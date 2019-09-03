華聞快遞／閩台締結「姐妹情」　簽訂合作協議共推兩岸鄉村發展

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》閩台締結「姐妹情」 簽訂合作協議共推兩岸鄉村發展

福建省寧德市周寧縣台港澳辦1日透露，該縣咸村鎮雲門村已與台灣屏東縣來義鄉南和村結成「姐妹村」，雙方簽訂合作協議，將通過建立交流互訪、工作協調等機制，共同促進兩岸融合發展。（中新社）

《重慶》重慶就業補貼、社保查詢等實現「掌上辦理」

重慶市政府辦公廳1日指出，「渝快辦」正式上線簽發電子社保卡功能，這標誌著即日起，重慶市參保市民可通過「渝快辦」移動端簽領電子社保卡。據悉，電子社保卡是社會保障卡線上應用的有效電子憑證，由全國社保卡服務平台統一簽發、統一認證、統一管理、全國通用，具有身份憑證、訊息記錄、自助查詢、業務辦理、支付結算、繳費及待遇領取等功能，操作簡單、應用便捷、安全可靠。（中新社）

《海南》海南從7方面出新規營造企業家健康成長環境

海南省政府網站近日公佈《關於營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家作用的實施意見》，指出要為營造企業家健康成長環境，弘揚優秀企業家精神，更好地發揮企業家作用，推動海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設。（中新社）

《廣東》廣州計劃三年內建成「全國電競產業中心」

廣州市多部門8月30日聯合發布《廣州市促進電競產業發展三年行動方案(2019—2021年)》，提出3年內建成「全國電競產業中心」。（中新社）

▼廣東省。（圖／CFP）

《山西》山西發布2019年企業工資指導線

山西省人社廳指出，山西省2019年企業工資指導線發布。其中，企業在崗職工貨幣工資增長基準線為8%；增長上線為12%；增長下線為4%。工資指導線適用於山西省境內的所有企業在崗職工工資分配，執行時間為2019年1月1日至12月31日。（中新社）

《黑龍江》黑龍江省明訂耕地佔用稅適用稅額

黑龍江省財政廳獲悉，日前，黑龍江省第十三屆人民代表大會常務委員會第十三次會議審議通過《關於黑龍江省耕地佔用稅適用稅額的決定》，按照國家稅收授權，明確黑龍江省132個縣區耕地佔用稅適用稅額分別按照每平方米30元（人民幣，下同）、每平方米25元、每平方米20元、每平方米17元和每平方米15元徵收。（中新社）

《江西》江西漁業經濟總產值將超過千億元

為進一步推進漁業供給側結構性改革，江西省日前頒布《江西省漁業轉型升級高質量發展行動計劃（2019-2020）》，以提升漁業發展質量和效益，力爭到2020年漁業經濟總產值超過千億元（人民幣）。（新華網）

《北京》報告稱8月中國40城土地市場量價環比「由漲轉跌」

易居房地產研究院2日發布的一份報告顯示，8月份，中國40個城市整體土地成交面積環比下降16.9%，移動平均土地成交均價環比下跌1.8%，量價環比均「由漲轉跌」。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）