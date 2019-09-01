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華聞快遞／與實體經濟融合　貴陽大數據人才總量達17萬人

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▲貴州貴陽國家大數據展示中心。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州貴陽國家大數據展示中心。（圖／記者馬叔安攝）

《貴州》與實體經濟融合　貴陽大數據人才總量達17萬人

貴陽大數據人才總量達17萬人，貴陽市人民政府報告顯示，2018年全市大數據企業主營業務收入達到1000億元（人民幣，下同），增長22.4%；工信部500萬口徑軟體業務收入完成140億元，增長27.3%；電信業務總量463億元，增長140%，大數據與實體經濟融合指數達到45.3，高於全省8.4。（貴陽晚報）

《福建》福州城市信用綜合指數大陸全國第三

近日大陸國家信息中心中經網發佈的全國城市信用狀況監測數據顯示，2018年8月1日至2019年7月31日，在大陸全國36個省會、直轄市、副省級城市信用綜合指數排名中，福州市以88.91的信用綜合指數位居第三位，僅次於北京市、上海市。（福建日報）

《四川》廣安將融入重慶半小時經濟圈

重慶南北大道北延段項目28日正式開工，項目建成通車後，廣安市鄰水縣高灘園區至重慶主城區僅需 30分鐘，廣安將融入重慶半小時經濟圈。總投資14.8億元的重慶南北大道北延段起於重慶市渝北區茨竹鎮，止於鄰水縣高灘鎮，全長9.33公裡，建設工期2年，預計2021年8月建成通車。（四川日報）

《天津》「天津品牌指數」系統發佈

天津品牌指數是反映行政區劃內品牌信息的變化程度和變化趨勢的特殊相對數，為各區政府瞭解轄區企業品牌建設情況提供科學依據，為各區政府推動品牌建設提供方向指引，鼓勵各區政府加強對品牌建設的支持，促進全市品牌經濟發展，同時也是對各區政府加強「質量立市」工作的客觀評價、科學考量。（天津日報）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

《廣西》南寧市10個農貿市場設點銷售限價豬肉

南寧市自１日起實施豬肉價格臨時干預措施，每天上午9時起，在10個市場設定點攤位，限量限價銷售豬肉。此確定最高限價標準以「低於市場均價10%以上」為原則，考慮各干預品種（精瘦肉、五花肉、前後腿肉、排骨）在邊豬中所佔比重後確定，每10日核定調整一次。（南寧新聞網）

《湖北》荊門25個重大項目集中開工

荊門市重大項目集中開工活動29日在京山舉行，此次集中開工的項目共有25個，總投資為58.3億元。其中先進製造業項目21個、現代服務業項目3個、基礎設施項目1個。（湖北日報）

《遼寧》明年遼寧省5G相關產業收入要達近千億元

遼寧省2020年將把瀋陽、大連打造成大陸全國5G網路建設領先城市，基本實現全省重點區域和重點產業園區5G網路覆蓋；將中德（瀋陽）高端裝備製造產業園打造成5G應用示範區，培育20家「5G+工業網際網路」試點示範工廠，培育10個特色產品，5G相關產業實現收入近1000億元。（遼寧日報）

《陝西》前7月西安重點在建項目完成投資2640.87億元

今年以來，西安市以重點項目支撐經濟高質量發展，推動項目建設全面提質增效。截至7月底，西安市772個市級重點在建項目完成投資2640.87億元，佔年計劃的66.02%；198個重點新開工項目已開工123個，開工率為62%。（陝西日報）

▼陝西省西安市。（圖／CFP）

▲▼陝西省西安市。（圖／CFP）

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