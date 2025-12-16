觀光名義打黑工！陸客金門工地現形　移民署、調查局聯手查13人

▲陸籍人士以觀光、探親名義入境金門，卻從事水泥、粉刷等工作。（圖／移民署南區事務大隊金門縣專勤隊提供，下同）

記者鄭逢時／金門報導

移民署南區事務大隊金門縣專勤隊與調查局福建省調查處日前聯合行動，於金門縣內兩處建築工地查獲13名大陸籍人士，均以小三通觀光或探親名義入境，實際卻從事攪拌水泥、粉刷牆面等泥作工作，涉嫌非法在台就業。承辦單位查出，相關人員受僱於國人張姓女子，並由王姓、陳姓男子協助安排工作與聯繫，涉違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，全案已移送福建金門地方檢察署偵辦，並向法院聲請簡易判決處刑；非法工作的陸籍人士則依法強制出境，並管制一定期間不得再入境。

移民署指出，金門縣服務站在受理小三通案件時，發現多名陸客入境次數頻繁、停留天數接近上限，行蹤與一般觀光客明顯不同，隨即通報相關單位展開查察。專案小組透過科技偵蒐與跨機關合作，於114年7月30日先在一處工地查獲8人非法工作，9月26日再於另一處工地查獲7人，逐步釐清整體運作模式。

調查發現，王姓男子表面以探親名義入境，實際負責招募同鄉來台打工，並以每日人民幣數百元報酬吸引人員。即使先前因非法居間介紹遭限制出境，仍未收手，改以勞工身分持續違法，最終再次遭查緝到案。

移民署強調，持觀光或探親許可入境者，不得在台從事任何形式的工作，僱用或居間介紹者亦須負刑事責任。呼籲民眾如發現可疑非法打工情事，可撥打1955檢舉專線或向金門縣專勤隊通報，共同維護就業秩序與社會治安。