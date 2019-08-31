華聞快遞／海南上半年專利申請總量同比增長55%　海口市申請2849件

▲大雨過後的海南省。（圖／CFP）

《海南》海南上半年專利申請總量同比增長55% 海口市申請2849件

上半年海口市專利申請總量為2849件，其中發明專利申請量為659件；專利授權總量1331件，其中發明專利授權量為166件，均佔全省比重的近七成。上半年三亞市專利申請總量為430件，同比增長達150%；授權總量為164件，同比增長超50%。（海南日報）

《浙江》人才企業上市服務聯盟成立

浙江省人才企業上市服務聯盟30日在杭州未來科技城成立，聯盟整合了銀行、券商、基金、交易市場等各方力量，通過導入政府政策資源和市場要素資源為人才企業精準提供規範培育、股權融資、上市輔導等多樣化服務，推動更多人才企業與多層次資本市場深度對接。（浙江日報）

《廣西》中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區揭牌

該片區致力於建設「一港兩區」，力爭未來3至5年建成為貿易自由、投資便利、產業聚集、金融開放、監管高效、輻射帶動作用突出、引領中國-東盟開放合作的高標準高質量的自由貿易園區。本月26日，中國大陸公佈新設六個自貿試驗區總體方案，由南寧、欽州港、崇左3大片區組成，總面積119.99平方公里的廣西自貿試驗區在列。（廣西日報）

《天津》新版人民幣首日在津投放2.6億元

2019年版第五套人民幣正式發行，天津市首日共投放2.6億元（人民幣，下同），截至8月15日，天津市銀行機構共升級現金機具13000餘台，全市銀行機構共培訓現金從業人員17000餘人。（天津日報）

▲天津市一些消費者從銀行取出新版人民幣。（圖／翻攝自《天津日報》）

《河北》河北縮小固定資產投資項目節能審查範圍

河北省發改委日前印發《河北省區域能評改革實施方案》。實施方案提出，在確保完成能源消費總量和強度控制目標及煤炭消費減量替代任務的前提下，開展區域能評改革，大幅縮小項目節能審查範圍，通過法規、標準引導企業節能降耗。（河北新聞網）

《江蘇》江蘇自貿區揭牌 江浙滬簽署三地聯動發展協議

中國（江蘇）自由貿易試驗區揭牌儀式30日在南京舉行，另外，南京、蘇州、連雲港三地一批產業項目正式簽約落地，總投資額超過1500億元。（人民日報）

《安徽》前7月安徽重點項目投資逾8000億元

今年前7月，安徽全省重點項目建設平穩推進，納入投資計劃的續建和計劃開工項目累計完成投資8396.4億元，為年度投資計劃的67.0%；儲備項目完成投資411.4億元，重點項目合計實際完成投資8807.8億元。（中安在線）

《北京》大興國際機場完成總驗收

經過三天緊張有序的驗收審查，北京大興國際機場30日完成了民航專業工程行業驗收總驗和使用許可審查終審。下一步，在完成驗收和審查發現的所有問題整改並經過民航華北地區管理局審核同意後，大陸民航局將向北京大興國際機場頒發機場使用許可證。（北京日報）

▼北京大興機場。（圖／中新社）