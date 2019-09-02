　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲福建福州平潭。（圖／視覺中國）

▲福建福州平潭。（圖／視覺中國）

《福建》福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣

福州新區自2015年8月30日獲批成立以來，已累計完成投資9100多億元（人民幣，下同），建成及部分建成約280多個項目，開工及部分開工則達到530多個，地區生產總值年均增長10.4%。（中新社）

《北京》河北自貿區大興機場片區正式掛牌成立

河北自由貿易試驗區大興機場片區正式掛牌，這標誌著地跨京冀兩地的自由貿易試驗片區正式啟航。 據悉，按照大陸國務院批復，河北自由貿易試驗區的實施範圍為119.97平方公里，涵蓋雄安片區、正定片區、曹妃甸片區以及大興機場片區；而大興機場片區總面積為19.97平方公里，其中北京方面9.97平方公里。（中新社）

《遼寧》聚焦工業基礎發展！第四屆製造強國高峰論壇在瀋陽舉辦

由工業和信息化部工業文化發展中心聯合瀋陽市人民政府主辦的「基礎強國·核心專注—第四屆製造強國高峰論壇暨工業強基創新發展論壇」9月1日在瀋陽舉行。據悉，本次高峰論壇旨在全面展示大陸工業基礎發展趨勢和最新成果，深入探討強基工程下的轉型升級新途徑，以及促進企業發展各要素間專業化協作水平與交流合作。（中新社）

《上海》山西昔陽招商引資推介簽約儀式於上海舉行　總投資達121.3億人民幣

山西昔陽招商引資推介暨重點項目簽約儀式1日在上海舉行，現場簽約7個項目，總投資達121.3億元。據悉，7個簽約項目分別是百萬千瓦光伏發電基地開發、金屬鎂及鎂基合金、華潤昔陽風力發電、清潔煤基高效綜合利用、工業人工智能及安全生產合作、昔陽增量配電業務試點合作、生物質循環經濟產業園等領域。（中新社）

▲華聞快遞／福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣（圖／中新社）

▲山西昔陽招商引資推介暨重點項目簽約儀式在上海舉行。（圖／中新社）

《蒙古》中蒙共同開拓蒙古國高清電視信號和寬帶業務

桑斯爾有線是蒙古第一家有線電視公司，二十四年以來，桑斯爾有線的電視節目傳遍烏蘭巴托千家萬戶。為適應新時代廣電通信技術發展，桑斯爾有線與中國公司聯姻，以「新桑斯爾」這一嶄新的形象，共同推動桑斯爾有線網路改造和業務升級。（中新社）

《江蘇》江蘇自貿區蘇州片區掛牌　日均註冊登記企業數同比增長近27%

江蘇自由貿易試驗區蘇州片區掛牌儀式在蘇州工業園區舉行，蘇州市委書記周乃翔在會上表示，蘇州將大膽試、大膽闖、自主改，高水平建設江蘇自貿區蘇州片區。據悉，蘇州片區全部位於有「中國第一工業園區」之稱的蘇州工業園區內，佔地60.15平方公里（含蘇州工業園綜合保稅區5.28平方公里），約佔全省自貿區的一半。（中新社）

《新疆》大陸首個海相油田塔河油田原油產量破億噸

西北油田近日透露，位於新疆塔里木盆地的西北油田主力區塊塔河油田累計原油產量破1億噸，成為大陸首個海相碳酸鹽岩油田為主、個體原油產量達到億噸級目標的油田。（中新社）

《山東》首個世界500強項目進駐山東自貿區煙台片區

煙台片區8月31日正式掛牌運行，華潤化學材料40萬噸尼龍智能化產業升級項目1日在煙台經濟技術開發區簽約，成為進駐山東自貿試驗區煙台片區的首個世界500強項目。（中新社）

▲華聞快遞／福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣（圖／中新社）

▲首個世界500強項目進駐山東自貿區煙台片區。（圖／中新社）

ET快訊
中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多回
阿嬌老公被爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖流出…他怒轟：在台灣
男星爆劈腿想玩3P「鹹濕音檔」瘋傳　女友懷孕逼拿掉：要生自己
女歌手演唱會辣舞…下秒「舞台煙火爆炸」！射穿腰部當場身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／湖北開學日爆血案！　嫌犯「持刀闖入狂砍」10名小學生受傷

英華學生拿紅布遮右眼...要求「坐下來談」！　香港多間學校響應罷課行動

他被樓下「午夜怪聲」困擾1年！網秒懂大呼：還有珠子掉地板聲…專家神解答

9歲女童詭異腹痛取出「500克頭髮團塊」　家屬：她3歲就開始吃

航務董事被指「開車逆行撞倒」示威者　國泰航空：輕微交通意外

2名香港區議員李世鴻、徐子見被捕！　民眾聲援高叫「放人」

聚集英駐港領事館前「爭取居英權」！700名港人發起「BNO平權集會」

添馬公園集會申請獲批　港人2、3日「守護香港，罷工救港」

無視校方呼籲「取消罷課集會」　3000港中大學生擠爆百萬大道

華聞快遞／福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

快訊／湖北開學日爆血案！　嫌犯「持刀闖入狂砍」10名小學生受傷

英華學生拿紅布遮右眼...要求「坐下來談」！　香港多間學校響應罷課行動

他被樓下「午夜怪聲」困擾1年！網秒懂大呼：還有珠子掉地板聲…專家神解答

9歲女童詭異腹痛取出「500克頭髮團塊」　家屬：她3歲就開始吃

航務董事被指「開車逆行撞倒」示威者　國泰航空：輕微交通意外

2名香港區議員李世鴻、徐子見被捕！　民眾聲援高叫「放人」

聚集英駐港領事館前「爭取居英權」！700名港人發起「BNO平權集會」

添馬公園集會申請獲批　港人2、3日「守護香港，罷工救港」

無視校方呼籲「取消罷課集會」　3000港中大學生擠爆百萬大道

華聞快遞／福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣

不給點心就搗蛋！　傲嬌貓「慢速指壓零食」斜眼逼視

周刊爆《戲說台灣》一姊劈腿兄弟還棄養公公　她求償千萬「要他們認罪」

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽嗆：我們很幸福

酒後續攤跳舞拒盤查　罵警「幹X娘」...快打部隊帶走8人

快訊／台中男與友人溪邊戲水！離奇水中掙扎秒消失　警消急搜救

莊智淵喊退出國家隊　體育署有信心慰留　

快訊／湖北開學日爆血案！　嫌犯「持刀闖入狂砍」10名小學生受傷

英華學生拿紅布遮右眼...要求「坐下來談」！　香港多間學校響應罷課行動

他被樓下「午夜怪聲」困擾1年！網秒懂大呼：還有珠子掉地板聲…專家神解答

大陸熱門新聞

「和你飛2.0」警民衝突　港府..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

快訊／港警碼頭埋伏　隨機攔人搜..

國泰航空3起機上氧氣瓶遭放氣　

18歲男挾持正妹...特警槍藏..

速龍太子站內狂揮警棍！目擊者嚇..

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救..

香港皇仁學生罷課　現場約200..

2站共逮63人！港警公布831..

連2天自殺　她顫抖揭露暗黑往事

上海好市多亂象曝光！她目睹全程..

金門陸客估少10萬　楊鎮浯：推..

護張學良被迫離婚　元配于鳳至苦..

火爆超預期　上海Costco要..

更多熱門

相關新聞

貴陽大數據人才總量達17萬人

貴陽大數據人才總量達17萬人，貴陽市人民政府報告顯示，2018年全市大數據企業主營業務收入達到1000億元（人民幣，下同），增長22.4%；工信部500萬口徑軟體業務收入完成140億元，增長27.3%；電信業務總量463億元，增長140%，大數據與實體經濟融合指數達到45.3，高於全省8.4。（貴陽晚報）

上海好市多亂象曝光！她目睹全程傻眼

海南上半年專利申請總量同比增長55%

上海Costco首個周末　排隊3小時

陸牛結節疹疫情爆發　台拉警報

關鍵字：

華聞快遞福建北京遼寧上海山西蒙古江蘇新疆

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

好市多中和店將實施新政策　網推爆

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

正妹賣「海鰻魚」　下秒狂飆海豚音

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面