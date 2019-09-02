華聞快遞／福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣

▲福建福州平潭。（圖／視覺中國）

《福建》福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣

福州新區自2015年8月30日獲批成立以來，已累計完成投資9100多億元（人民幣，下同），建成及部分建成約280多個項目，開工及部分開工則達到530多個，地區生產總值年均增長10.4%。（中新社）

《北京》河北自貿區大興機場片區正式掛牌成立

河北自由貿易試驗區大興機場片區正式掛牌，這標誌著地跨京冀兩地的自由貿易試驗片區正式啟航。 據悉，按照大陸國務院批復，河北自由貿易試驗區的實施範圍為119.97平方公里，涵蓋雄安片區、正定片區、曹妃甸片區以及大興機場片區；而大興機場片區總面積為19.97平方公里，其中北京方面9.97平方公里。（中新社）

《遼寧》聚焦工業基礎發展！第四屆製造強國高峰論壇在瀋陽舉辦

由工業和信息化部工業文化發展中心聯合瀋陽市人民政府主辦的「基礎強國·核心專注—第四屆製造強國高峰論壇暨工業強基創新發展論壇」9月1日在瀋陽舉行。據悉，本次高峰論壇旨在全面展示大陸工業基礎發展趨勢和最新成果，深入探討強基工程下的轉型升級新途徑，以及促進企業發展各要素間專業化協作水平與交流合作。（中新社）

《上海》山西昔陽招商引資推介簽約儀式於上海舉行 總投資達121.3億人民幣

山西昔陽招商引資推介暨重點項目簽約儀式1日在上海舉行，現場簽約7個項目，總投資達121.3億元。據悉，7個簽約項目分別是百萬千瓦光伏發電基地開發、金屬鎂及鎂基合金、華潤昔陽風力發電、清潔煤基高效綜合利用、工業人工智能及安全生產合作、昔陽增量配電業務試點合作、生物質循環經濟產業園等領域。（中新社）

▲山西昔陽招商引資推介暨重點項目簽約儀式在上海舉行。（圖／中新社）

《蒙古》中蒙共同開拓蒙古國高清電視信號和寬帶業務

桑斯爾有線是蒙古第一家有線電視公司，二十四年以來，桑斯爾有線的電視節目傳遍烏蘭巴托千家萬戶。為適應新時代廣電通信技術發展，桑斯爾有線與中國公司聯姻，以「新桑斯爾」這一嶄新的形象，共同推動桑斯爾有線網路改造和業務升級。（中新社）

《江蘇》江蘇自貿區蘇州片區掛牌 日均註冊登記企業數同比增長近27%

江蘇自由貿易試驗區蘇州片區掛牌儀式在蘇州工業園區舉行，蘇州市委書記周乃翔在會上表示，蘇州將大膽試、大膽闖、自主改，高水平建設江蘇自貿區蘇州片區。據悉，蘇州片區全部位於有「中國第一工業園區」之稱的蘇州工業園區內，佔地60.15平方公里（含蘇州工業園綜合保稅區5.28平方公里），約佔全省自貿區的一半。（中新社）

《新疆》大陸首個海相油田塔河油田原油產量破億噸

西北油田近日透露，位於新疆塔里木盆地的西北油田主力區塊塔河油田累計原油產量破1億噸，成為大陸首個海相碳酸鹽岩油田為主、個體原油產量達到億噸級目標的油田。（中新社）

《山東》首個世界500強項目進駐山東自貿區煙台片區

煙台片區8月31日正式掛牌運行，華潤化學材料40萬噸尼龍智能化產業升級項目1日在煙台經濟技術開發區簽約，成為進駐山東自貿試驗區煙台片區的首個世界500強項目。（中新社）

▲首個世界500強項目進駐山東自貿區煙台片區。（圖／中新社）