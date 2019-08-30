　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼廣東佛山市。（圖／CFP）

▲廣東佛山市。（圖／CFP）

《廣東》計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目

廣東省佛山市人民政府透露，佛山市今年下半年計劃開工投產222項重大項目，總投資額為3247.38億元（人民幣，下同）據悉，佛山是珠三角製造業大市，從2019年下半年佛山市計劃開工的重大項目分類來看，產業項目佔比超過一半，共有86項，總投資2518.49億元。（中新社）

《北京》9月1日起將實行購房資格審核、覆核業務全城通辦

北京市住建委29日透露，自今年9月1日起，自行成交的存量房購房資格申請、購房資格覆核實行全城通辦，購房人可至任一區交易服務窗口提交材料申請辦理。（中新社）

《北京》北京經開區年底前5G全域覆蓋　將建大陸全國領先車聯網開放測試示範區

北京亦莊創新發布例行發布會28日舉行，會上透露，北京經濟技術開發區將深化城市場景革命，吸引各類技術離開實驗室來到經開區，讓城市成為創新的第一現場。據悉，作為打造「場景新城」的重要支柱，經開區在推廣5G基礎設施、應用場景建設及5G產業發展方面嶄露頭角。（中新社）

《安徽》首屆世界製造業大會簽約項目超九成完成工商註冊登記

安徽省商務廳廳長張箭30日在北京舉行的2019世界製造業大會新聞發布會上表示，「去年，在首屆世界製造業大會上，共簽約了436個合作項目，投資總額達到4471億元，目前項目履約進展情況良好；截至今年7月底，已有92.4％的項目完成工商註冊登記、75.7％的項目順利開工。」

▲華聞快遞／計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目（圖／中新社）

▲2019世界製造業大會新聞發布會現場。（圖／中新社）

《福建》廈門上線商事主體註銷「一網通」平台　進一步優化營商環境

廈門市市場監督管理局30日率先在福建省上線商事主體註銷「一網通」平台，實現企業註銷「一網」服務。　廈門市市場監督管理局負責人表示，該措施旨在持續深化商事制度改革，完善商事主體退出機制，解決社會反映強烈的「註銷難」問題，打破部門間的服務壁壘，為企業註銷提供更加便利化的服務，進一步優化該市營商環境。（中新社）

《北京》中國移動首款自主品牌5G手機上市售4988人民幣

中國移動30日舉行線上招募5G體驗官活動，宣布即日起開售首款5G手機先行者X1，覆蓋線上線下全渠道，售價為4988元。據悉，該款手機外觀上採用了鋁鎂合金+雙曲面玻璃機身設計、6.47英寸全高清水滴屏、正面螢幕佔比超過92%，此外，手機更採用螢幕下光學指紋設計，滿足消費者正面指紋需求。（中新社）

《貴州》2019貴洽會將舉辦深化東西協作招商引資大會

作為2019貴州內陸開放型經濟試驗區投資貿易洽談會主體活動之一的「深化東西協作招商引資大會」將於9月初在貴陽舉行，會議將打造「東西對口協作招商引資」平台。據悉，該平台將成為大陸首個省級層面的東西部對口協作產業招商平台。（中新社）

《北京》京東物流啟動「千縣萬鎮24小時達」　計劃2020年實現

京東物流日前正式發起「千縣萬鎮24小時達」時效提速計劃，該計劃重點針對低線城市城區，縣城以及周邊鄉鎮，預計2020年實現，是京東物流引領整個物流行業時效升級的又一項重要行動。（中新社）

▼重點針對低線城市，「24小時達」將成物流服務標準。（圖／中新社）

▲華聞快遞／計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目（圖／中新社）

ET快訊
交往9月！紫衣男友「1字」北上膜拜seafood　她心死噴淚
快訊／高雄小港機場驚傳爆裂物！　警方封鎖現場處理中
愛情摩天輪要蓋了！韓國瑜親口證實「這4個地方」：2020就動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「鞋底賞巴掌」惡保母3分鐘狂打2歲兒　人父目睹震撼影片超心碎

香港政界第5人被捕！　立法會議員黃洋達「送往天水圍警署」

華聞快遞／計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目

陸推「一國兩制」統一進程　陳明通：兩岸僵局責任在北京

「831再集結」上訴被駁回！　民陣宣布取消明日遊行集會

陸高官僅穿內褲遭「抓姦在床」　正宮與小三扭打影片曝光！

香港政界「1日內第4人」　沙田區議員許銳宇阻差辦公被捕！

影／1歲女逛百貨！陌生男突靠近「下秒一腳狠踹」…嬤目睹「孫女騰空重摔」嚇壞

影／黃之鋒包圍警總「3罪名曝光」　原訂9月來台拜會民進黨！

被多任女友嫌：根本在握濕毛巾！　他求醫「手術開4洞」...淚訴29年困擾

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

「鞋底賞巴掌」惡保母3分鐘狂打2歲兒　人父目睹震撼影片超心碎

香港政界第5人被捕！　立法會議員黃洋達「送往天水圍警署」

華聞快遞／計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目

陸推「一國兩制」統一進程　陳明通：兩岸僵局責任在北京

「831再集結」上訴被駁回！　民陣宣布取消明日遊行集會

陸高官僅穿內褲遭「抓姦在床」　正宮與小三扭打影片曝光！

香港政界「1日內第4人」　沙田區議員許銳宇阻差辦公被捕！

影／1歲女逛百貨！陌生男突靠近「下秒一腳狠踹」…嬤目睹「孫女騰空重摔」嚇壞

影／黃之鋒包圍警總「3罪名曝光」　原訂9月來台拜會民進黨！

被多任女友嫌：根本在握濕毛巾！　他求醫「手術開4洞」...淚訴29年困擾

蘇貞昌聲援香港：政府會為了捍衛自由與人權繼續努力

突破性肝藥之父！徳英生技創辦人郭國華堅持17年繼續走

獨／北捷營運恐現赤字　北市府擬砍電子票證搭捷運8折優惠

李英愛「身價2兆富尪」正面首曝光！氣質女星被爆是老公「前任」翻版

「鞋底賞巴掌」惡保母3分鐘狂打2歲兒　人父目睹震撼影片超心碎

U18世界盃／中華隊戰勝巴拿馬　教頭仍檢討守備與跑壘

黃之鋒遭捕　陳其邁聲援：勇者無懼，香港加油！

小一金孫開學！爺奶超緊張「默契2連問」人夫傻眼　網曝真相笑：等你開口啦

SBL／史上最慘選秀會　陳國維仍要給年輕選手機會

亞馬遜等企業聯合收購迪士尼旗下YES Network八成股權　

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

大陸熱門新聞

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救..

1歲女「撞倒全身鏡」遭重擊…口..

閨蜜發夜景圖　她一看：和我男友..

快訊／黃之鋒今早「突被警方逮捕..

海底撈創始人成「新加坡首富」

水庫爽釣魚…他下秒釣起「5歲男..

身後傳巨響！他轉頭驚見烏龜血肉..

陳浩天機場離港被截　涉暴動和襲..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

13歲女報警：他們要殺我！員警..

被多任女友嫌「手汗多」！他淚訴..

睡了40名高官狂升職！校花副市..

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察..

1歲女逛百貨！陌生男突靠近「一..

更多熱門

相關新聞

香港旅遊業：現況如「十級地震」

香港工會聯合會副理事長梁芳遠表示，受示威影響，令香港旅遊業面臨最艱難的時期，堪比「十級地震」，「6月以來一連串的示威活動，嚴重影響旅客訪港意欲，訪港人數持續下跌，令香港稍有起色的旅遊業受到重創。」

「2019世界人工智能大會」開幕

北京成為大陸國內AI最強城市

蕭萬長：未與劉結一談自由行

福建舉辦「台胞台企第一家園」建設交流座談會

關鍵字：

華聞快遞北京廣東安徽福建

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面