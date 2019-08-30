華聞快遞／計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目

▲廣東佛山市。（圖／CFP）

《廣東》計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目

廣東省佛山市人民政府透露，佛山市今年下半年計劃開工投產222項重大項目，總投資額為3247.38億元（人民幣，下同）據悉，佛山是珠三角製造業大市，從2019年下半年佛山市計劃開工的重大項目分類來看，產業項目佔比超過一半，共有86項，總投資2518.49億元。（中新社）

《北京》9月1日起將實行購房資格審核、覆核業務全城通辦

北京市住建委29日透露，自今年9月1日起，自行成交的存量房購房資格申請、購房資格覆核實行全城通辦，購房人可至任一區交易服務窗口提交材料申請辦理。（中新社）

《北京》北京經開區年底前5G全域覆蓋 將建大陸全國領先車聯網開放測試示範區

北京亦莊創新發布例行發布會28日舉行，會上透露，北京經濟技術開發區將深化城市場景革命，吸引各類技術離開實驗室來到經開區，讓城市成為創新的第一現場。據悉，作為打造「場景新城」的重要支柱，經開區在推廣5G基礎設施、應用場景建設及5G產業發展方面嶄露頭角。（中新社）

《安徽》首屆世界製造業大會簽約項目超九成完成工商註冊登記

安徽省商務廳廳長張箭30日在北京舉行的2019世界製造業大會新聞發布會上表示，「去年，在首屆世界製造業大會上，共簽約了436個合作項目，投資總額達到4471億元，目前項目履約進展情況良好；截至今年7月底，已有92.4％的項目完成工商註冊登記、75.7％的項目順利開工。」

▲2019世界製造業大會新聞發布會現場。（圖／中新社）

《福建》廈門上線商事主體註銷「一網通」平台 進一步優化營商環境

廈門市市場監督管理局30日率先在福建省上線商事主體註銷「一網通」平台，實現企業註銷「一網」服務。 廈門市市場監督管理局負責人表示，該措施旨在持續深化商事制度改革，完善商事主體退出機制，解決社會反映強烈的「註銷難」問題，打破部門間的服務壁壘，為企業註銷提供更加便利化的服務，進一步優化該市營商環境。（中新社）

《北京》中國移動首款自主品牌5G手機上市售4988人民幣

中國移動30日舉行線上招募5G體驗官活動，宣布即日起開售首款5G手機先行者X1，覆蓋線上線下全渠道，售價為4988元。據悉，該款手機外觀上採用了鋁鎂合金+雙曲面玻璃機身設計、6.47英寸全高清水滴屏、正面螢幕佔比超過92%，此外，手機更採用螢幕下光學指紋設計，滿足消費者正面指紋需求。（中新社）

《貴州》2019貴洽會將舉辦深化東西協作招商引資大會

作為2019貴州內陸開放型經濟試驗區投資貿易洽談會主體活動之一的「深化東西協作招商引資大會」將於9月初在貴陽舉行，會議將打造「東西對口協作招商引資」平台。據悉，該平台將成為大陸首個省級層面的東西部對口協作產業招商平台。（中新社）

《北京》京東物流啟動「千縣萬鎮24小時達」 計劃2020年實現

京東物流日前正式發起「千縣萬鎮24小時達」時效提速計劃，該計劃重點針對低線城市城區，縣城以及周邊鄉鎮，預計2020年實現，是京東物流引領整個物流行業時效升級的又一項重要行動。（中新社）

▼重點針對低線城市，「24小時達」將成物流服務標準。（圖／中新社）