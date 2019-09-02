華聞快遞／前7個月111.1億元人民幣！製造業成福建引外資強「磁鐵」

▲製造業成福建引外資強「磁鐵」。（圖／翻攝自《中新網》）

《福建》：前7個月111.1億元人民幣！製造業成福建引外資強「磁鐵」

製造業今年以來成為福建吸引外資強「磁鐵」，福建省商務廳日前通報，製造業前7月實際使用外資111.1億元人民幣，增長25.1%。（中新社）

《天津》：天津開發區打造外企在華投資聚集地

作為中國首批國家級開發區以及開發開放前沿，天津開發區兩手齊發力，一手加碼營商環境優化，一手縮減審批流程提質增效。一「加」一「減」之間，開發區上半年實際利用外資年增率增長10.3%。（新華社）

《廣東》：上半年超過五成深市公司淨利潤實現年增率增長

深交所日前公佈，截至2019年8月31日，深市2178家公司半年報全部披露完畢。總體來看，深市公司2019年上半年營收持續增長，超八成公司實現盈利，超五成公司淨利潤實現年增率增長。（新華社）

《河北》：隆化縣招商推介會舉辦 現場簽約金額超百億人民幣

河北省隆化縣日前在北京舉辦以「新時代、新隆化、新機遇」為主題的產業招商推介會。據悉，本次推介會共有15個重點專案現場簽約，涵蓋了食品、藥品、旅遊、教育、新材料等多個領域，簽約金額超百億元人民幣。（中新網）

▲首屆世界茉莉花大會為東西方文化交流搭建平台。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：北京國際設計周將邀請專家助力城市副中心建設

2019北京國際設計周高峰論壇將邀請國際和中國城市更新領域的專家、學者、機構代表等共聚一堂。專家們將共同探討北京在城市更新等方面的話題，推動張家灣設計小鎮的發展，助力北京城市副中心建設。（中新網）

《廣東》：廣鐵今年暑運客運量首破億 高鐵占七成

中國鐵路廣州局集團有限公司公佈，廣鐵今年暑運62天共發送旅客10722萬人次，年增率增長15.5%，其中高鐵發送7570萬人次，占總發送量的70.6%；今年暑運廣鐵旅客運輸總量首次過億，創歷史新高。（中新社）

《廣西》：首屆世界茉莉花大會為東西方文化交流搭建平台

首屆世界茉莉花大會8月30日—9月1日在廣西橫縣舉行，以「綠色引領，健康美麗」為主題，通過舉辦世界茉莉花產業發展高峰論壇、世界茉莉花產業博覽會等17項經貿洽談、產品展銷等主題活動，推動茉莉花文化在「一帶一路」倡議下煥發新活力。（中新社）

《山東》：上半年實現新增減稅642億元人民幣

山東省財政廳公佈，山東1-6月份共實現新增減稅642億元人民幣，減稅效應已開始顯現，全年預計減稅降費超1380億元人民幣。（新華網）

▼隆化縣招商推介會舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）