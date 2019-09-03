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換瑜風暴懶人包！郭台銘要也是獨立選　韓國瑜：被換就是黨中央腦袋進水

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▲▼韓國瑜,吳敦義,郭台銘。（圖／記者洪正達、林敬旻、李毓康攝）

▲韓國瑜、吳敦義、郭台銘。（圖／記者洪正達、林敬旻、李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨出馬角逐2020總統大選，但由於他的民調在近月狂墜，加上鴻海集團創辦人郭台銘始終未把動向說死，使外界開始傳出「換瑜」聲浪，甚至出現國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀赴北京，向國台辦主任劉結一釋出韓國瑜選情相當不樂觀的訊息，規劃要鴻海集團創辦人郭台銘當備胎。

▲▼國民黨主席吳敦義出席青溪菁英教育研究院開訓典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席吳敦義。（資料圖／記者李毓康攝）

吳敦義派密使赴京　要郭台銘當備胎？

北京涉台人士指出，周繼祥向劉結一釋出韓國瑜選情相當不樂觀的訊息後，國台辦近期準備與旺中溝通，希望能停止「黑郭」。國台辦盤算，就算韓國瑜沒選上，2020拉下民進黨也能有一絲希望在郭台銘身上。

據掌握，吳敦義派的密使為周繼祥和張顯耀。知情人士透露，周繼祥和張顯耀兩人帶了一份國民黨中央所做的機密民調，顯示韓國瑜支持度落後總統蔡英文近10%，選情相當不樂觀，「韓國瑜選不上」。對於這份民調，國台辦疑惑究竟是國民黨所做的初選民調失真，還是韓國瑜下跌速度太快。

周繼祥則當面解釋，國民黨初選透過5家民調公司所做的民調，因為要求公平、公正、公開，但也因為如此，把題目都公布在支持者面前，讓「韓粉」能透過策略性動員，並在群組放送交戰守則，最後才成功捧上韓國瑜。

對於國民黨傳來的「悲觀訊息」，國台辦顯得相當無奈。不過，由於吳敦義的黨主席命運和韓國瑜緊緊綁在一起，雖然希望有備案規劃，但現階段已沒有「換韓」空間；隨著韓國瑜民調持續下滑，加上郭台銘獨立參選幾乎是毫無懸念，國民黨2020這盤棋怎麼玩，恐怕還有得瞧。

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

國民黨駁斥：唯一總統提名人就是韓國瑜

針對黨內總統參選人要被換掉的傳聞，國民黨1日晚間緊急發布新聞稿表示，純屬子虛烏有之事，先前周繼祥與張顯耀北京行，肇因於陸方自由行禁令與可能限縮團客，吳敦義考量觀光旅遊業8大團體陸續前來陳情，期望本黨出面協調溝通，因而指派周、張二人前往北京，與國台辦進行相關事務協調。至於「吳郭會」之會面事宜，則是由副主席郝龍斌負責安排。

國民黨重申，此次經公平、公正、公開之黨內總統初選程序，韓國瑜乃唯一代表本黨參選的總統候選人，必定竭盡全黨之力全力輔選，打贏2020總統大選，重返執政、撥亂反正。

▲▼前美國在台協會主席薄瑞光拜會王金平。（圖／記者李毓康攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者李毓康攝）

張顯耀赴陸表達韓國瑜可能選不下去　王金平：有聽說

國民黨駁斥此消息的同時，正在參加基隆藝文晚會活動的前立法院長王金平也被問及此事，關於外傳吳敦義有派張顯耀密會郭台銘，希望郭台銘可以當國民黨的「換瑜備胎人選」，當時他回應，「這個我不清楚。」

但對於張顯耀還有被派去中國大陸見國台辦主任劉結一，向對岸表達韓國瑜可能會選不下去的訊息，王金平透露，「這個有聽說。」

▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘「一定是要獨立參選」　蔡沁瑜：換瑜也不回國民黨

事隔一日，永齡基金會副執行長蔡沁瑜2日上午接受訪問時強調，如果郭台銘要參選，也一定是獨立參選，不會受到任何政黨的遊說，郭台銘的參選跟國台辦一點關係也沒有！

針對國民黨主席吳敦義派密使赴京交代「換瑜」的傳聞，蔡沁瑜回應，郭台銘的態度對這件事情絕對沒有任何期待，即便國民黨內有任何變化，「郭台銘也不會回到國民黨代表國民黨參選」，換瑜是國民黨要傷腦筋、要解決的事情，不是郭台銘能夠置喙的。

不過對於吳敦義派密使赴京交代「換瑜」的傳聞，蔡沁瑜證實，張顯耀日前有致電郭台銘邀約「吳郭會」，當時傳達的訊息跟副主席郝龍斌相同，都是希望郭台銘可以跟吳敦義會面；不過兩人要用什麼形式會面？在發生這麼多事情後，兩個成熟的大人心中難免會有些尷尬，所以要給他們多一點時間沉澱、思考，然後找出一個最好的碰面方式。

▲韓國瑜在溪湖鎮福安宮向韓粉致詞。（圖／記者鄧木卿攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜：換瑜就是中央黨部腦袋進水！

究竟自己會不會被換掉？韓國瑜2日中午直接開直播吐苦水，先是談到這陣子外界不斷黑韓、唱衰高雄，有廠商願意來聽愛情摩天輪說明會明明就是好事、好的開始，但卻被外界各種唱衰，就連高雄市議員也不看好。

隨後韓國瑜話鋒一轉，談起外界盛傳吳敦義派員前往國台辦「密謀換瑜」的消息，直指這件事只有2種可能，「第一，假新聞，大家笑一下就好，指責一下；如果是真的？那就是中央黨部腦袋進水啦！」

韓國瑜強調，自己從來就不相信吳敦義會將他換掉，也不可能派員向國台辦報告，「但如果這是真的的話，中央黨部大概是腦袋壞掉，請問國台辦有投票權嗎？投票權是在台澎金馬、2300萬人民手上，國台辦又沒投票權，幹嘛派人溝通？」

不重蹈「換柱事件」覆轍　吳敦義：絕不隨便考慮換人

關於被爆出找密使赴北京交代「換瑜備郭」，吳敦義2日晚間表示，不會重蹈2016年的覆轍，韓國瑜是國民黨經過全代會正式通過的提名人選，絕不會隨便考慮換人。

至於郭台銘如果獨立參選，吳敦義認為，「當然會讓他離開」，黨員本來就要接受黨紀規範，尤其郭參加過初選，若又違紀參選，在社會觀感及正當性方面會比較脆弱，但願這種情形不會發生，若因為參選而讓國民黨分裂，讓施政不理想的蔡英文有機會連任，這並非大家所希望出現的狀況。

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