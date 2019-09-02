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獨／郭台銘不等換瑜另覓副手　歡迎有志者同框走第三條路

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▲▼郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者邱顯燁攝）

▲郭台銘受邀青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者邱顯燁攝）

據透露，鴻海集團創辦人郭台銘確定參選2020總統，而且身份就是以獨立候選人參選，他對國民黨換不換瑜沒有期待，也不會回到黨內，代表國民黨參選。

在副手的部分，親近郭台銘人士表示，新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒的確是郭台銘的考量首選，兩人除了再共同推動防癌上有過合作外，對於為台灣全民服務與拼經濟也有共同的理念，但在消息被意外曝光後，「可惜了一張好牌」，而郭台銘本人也已經確定另覓副手。

該人士強調，郭台銘還是非常愛國民黨，從初選到目前為止，都沒有說過任何批評國民黨或是高雄市長韓國瑜，甚或是黨主席吳敦義。

剛與日本軟銀創辦人孫正義共同訪問沙烏地阿拉伯的郭台銘說得也很清楚，台灣必須盡快趕上世界潮流，如果有機會為國家與人民服務，是要來奉獻他的經驗與經歷，共同打造家園。

▲▼郭台銘赴阿拉伯參訪。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘赴阿拉伯參訪。（圖／翻攝郭台銘臉書）

至於1日晚間再度引起熱議的國民黨主席吳敦義國民黨主席吳敦義8月中旬派出大陸事務部主任周繼祥和前陸委會副主委張顯耀前往北京，向國台辦主任劉結一釋出韓國瑜選情相當不樂觀的訊息，規劃要鴻海集團創辦人郭台銘當備胎的訊息，雖然郭台銘辦公室隨即也回應表示對這樣的訊息一無所悉，但據透露，郭台銘的態度已經很堅定，亦即不管國民黨會不會換人，他都沒有任何期待，就算換了人，他也不會回到黨內，代表國民黨參選。

據了解，這段時間來，郭台銘都有感受到藍營的焦慮，上從中央下到地方，都有朋友稍來問候與關切，郭台銘除了銘感在心，也歡迎認同他提出台灣四個目標「和平、安定﹑經濟、未來」的有志們，一起走出藍綠之外的第三條路，除了財經與企業界的朋友們替他加油打氣外，接下來也會有更多人站出來相挺。

至於距離2020總統大選即將進入倒數4個月的衝刺階段，相關人士透露，郭台銘陣營在政策、論述、文宣、網路、組織上，也都陸續開始準備新的布局與規劃，其中也包括與支持者的接處與互動，以及媒體溝通聯繫的方式管道調整。

▲▼郭台銘返台 說明中東行 蔡沁瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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