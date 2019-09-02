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換瑜、脫黨參選「都是幫蔡英文當選」　周錫瑋哭訴：國民黨不團結…

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▲▼周錫瑋落淚，直喊「換瑜」是幫蔡英文當選。（圖／翻攝自周錫瑋臉書直播）

▲周錫瑋落淚，直喊「換瑜」是幫蔡英文當選。（圖／翻攝自周錫瑋臉書直播）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨出馬角逐2020總統大選，但由於他的民調在近月狂墜，加上鴻海集團創辦人郭台銘始終未把動向說死，使外界開始傳出「換瑜」聲浪。針對近日「換瑜」傳聞頻頻，前台北縣長周錫瑋1日開直播時，忍不住落下眼淚，直喊「換瑜」就是幫助總統蔡英文當選。

「誰敢佈局換瑜，就是助英當選！」周錫瑋2日上午9時在臉書上開直播表示，他1日和韓國瑜在彰化跑了一整天，結果一旁記者立刻衝上前詢問「換瑜」傳聞，「我必須要講，國民黨的換柱2.0，從韓國瑜開始要參加國民黨的初選，就已經在醞釀了！」但是國民黨走到今天，還要玩這個幫助蔡英文當選的遊戲嗎？還要再背叛民主精神嗎？

周錫瑋說，當蔡英文民調變低的時候，民進黨沒有人說要換掉蔡英文，但韓國瑜民調變低，就出現了「換瑜」的傳言，顯示出國民黨內根本不團結。

周錫瑋認為，台灣人民對蔡英文已經沒有寄望，蔡英文民調之所以可以高起來，是因為國民黨給外界一種不團結的假象，國民黨自己沒辦法站出來說，韓國瑜就是他們唯一支持的人，任何人脫黨參選，就是幫蔡英文當選！

一講到激動處，周錫瑋落下眼淚稱，他走到地方，看到國民黨基層都支持韓國瑜，所以基層都在擔心，但國民黨的高層看到了嗎？有哪一個人陪著韓國瑜打氣、保護、支持他衝鋒陷陣？國民黨高層有明確指令支持韓國瑜嗎？有說如果脫黨參選，或是做出不利國民黨的行為，就用嚴格黨紀處分嗎？

周錫瑋強調，自己看到韓國瑜一路被抹黑，「誰幫著他抹黑？國民黨的高層！抓權的人不肯出來幫他澄清，不肯出來幫他擋子彈，不肯保護他！我們要這樣…讓他一個人去擋，讓他一個人去被鬥死鬥垮嗎？讓他一個人被鬥臭嗎？是嗎？他是我們初選贏得人耶！」

最後，周錫瑋說，脫黨參選就是幫蔡英文當選，換柱2.0也是幫蔡英文助攻，沉痛悲憤的請國民黨高層站出來說清楚，這樣幫民進黨欺負一個黨員，不就是要幫蔡英文當選嗎？因為國民黨一旦分裂，蔡英文就會有了當選的機會。

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