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內幕／密謀「換瑜」！吳敦義派密使赴京　要郭台銘當備胎

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記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨出馬角逐2020總統大選，不過，原本在初選以44.8%大勝的他，卻在近月民調狂墜。北京涉台人士透露，國民黨主席吳敦義8月中旬，派出兩岸首席幕僚、大陸事務部主任周繼祥和前陸委會副主委張顯耀赴北京，向國台辦主任劉結一釋出韓國瑜選情相當不樂觀的訊息，規劃要鴻海集團創辦人郭台銘當備胎。

▲▼國民黨主席吳敦義出席青溪菁英教育研究院開訓典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

眾所周知，郭台銘之所以對韓國瑜不滿，很大程度在於旺中集團過度「挺韓黑郭」的報導方向。北京涉台人士指出，周繼祥向劉結一釋出韓國瑜選情相當不樂觀的訊息後，國台辦近期準備與旺中溝通，希望能停止「黑郭」。國台辦盤算，就算韓國瑜沒選上，2020拉下民進黨也能有一絲希望在郭台銘身上。

國民黨在8月13日曾發布新聞稿指出，吳敦義近期屢接旅館、旅遊等產業協會的陳情，基於苦民所苦，爰令國民黨大陸事務人員向陸方表達，希望盡速恢復開放自由行，以維護兩岸民間交流。

據掌握，吳敦義派的密使為周繼祥和張顯耀。自吳敦義上任之後，在兩岸聯繫方面，吳敦義就長期倚賴周繼祥，日前兩岸論壇的籌備，也都是周繼祥率團親自溝通。國民黨除了透過周繼祥表達兩岸交流的善意之外，也替吳敦義傳遞2020大選的機密訊息。

知情人士透露，周繼祥和張顯耀兩人帶了一份國民黨中央所做的機密民調，顯示韓國瑜支持度落後總統蔡英文近10%，選情相當不樂觀，「韓國瑜選不上」。對於這份民調，國台辦疑惑究竟是國民黨所做的初選民調失真，還是韓國瑜下跌速度太快。

周繼祥則當面解釋，國民黨初選透過5家民調公司所做的民調，因為要求公平、公正、公開，但也因為如此，把題目都公布在支持者面前，讓「韓粉」能透過策略性動員，並在群組放送交戰守則，最後才成功捧上韓國瑜。

對於國民黨傳來的「悲觀訊息」，國台辦顯得相當無奈。不過，由於吳敦義的黨主席命運和韓國瑜緊緊綁在一起，雖然希望有備案規劃，但現階段已沒有「換韓」空間；隨著韓國瑜民調持續下滑，加上郭台銘獨立參選幾乎是毫無懸念，國民黨2020這盤棋怎麼玩，恐怕還有得瞧。

據了解，吳敦義已經做好最壞打算，等郭台銘一啟動連署，就會祭出黨紀處分，因為對國民黨而言，現階段若不清理戰場，只會讓韓國瑜和郭台銘兩人互相拖累。黨內人士認為，郭台銘和柯文哲聯手的第三勢力正式成型，「利空」將全數出盡，韓國瑜的民調將會谷底回升。

針對此消息，郭台銘辦公室1日晚間回應，內部目前對媒體所稱的相關內容ㄧ無所悉，再次重申郭台銘對「換瑜」絕無想法。

▼國民黨大陸事務部主任周繼祥。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨大陸事務部主任周繼祥出席大陸台商中秋聯歡晚會。（圖／記者林敬旻攝）

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