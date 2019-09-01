傳吳敦義要郭台銘當「換瑜備胎」？　王金平：我不清楚





▲王金平。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／基隆報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨出馬角逐2020總統大選，但由於他的民調在近月狂墜，加上鴻海集團創辦人郭台銘始終未把動向說死，使外界開始傳出「換瑜」聲浪。針對媒體報導，國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀密會郭台銘，希望對方當「換瑜備胎人選」，王金平說，這他不清楚。

王金平1日晚間參加雞籠城隍文化祭－城隍之夜藝文晚會活動，針對外傳吳敦義有派張顯耀密會郭台銘，希望郭台銘可以當國民黨的「換瑜備胎人選」，他表示，「這個我不清楚。」

但對於張顯耀還有被派去中國大陸見國台辦主任劉結一，向對岸表達韓國瑜可能會選不下去的訊息，王金平透露，「這個有聽說。」

至於是否認為郭台銘有可能成為國民黨換瑜的備胎人選？甚至是自己成為備胎人選？王金平先回答，「這個我不清楚，這是要問黨中央。」接著又強調，「我也不清楚，我不便回答這些假設性的問題。」

最後，關於9月17日會不會去領表？王金平說，時間還沒有到，「有人說問題未到最後決定的時候，不必提早要來做一個處理的答案。」

不過針對外傳吳敦義密謀「換瑜」，國民黨表示，內容純屬子虛烏有之事，同時也再次重申，國民黨此次經公平、公正、公開之黨內總統初選程序，韓國瑜乃唯一代表本黨參選的總統候選人，必定竭盡全黨之力全力輔選，打贏2020總統大選，重返執政、撥亂反正。