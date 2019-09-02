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韓國瑜直播吐苦水！轟密謀換瑜是「腦袋進水」　嗆：支持台獨去投蔡英文

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▲▼ 韓國瑜直播回應近期事件 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜直播回應近期事件 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者莊智勝／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜連日民調下滑，黨內還傳出「換瑜聲浪」，甚至還有消息傳出國民黨主席吳敦義派前陸委會主委張顯耀到國台辦密會報告，指稱韓國瑜選情不樂觀，密謀換瑜行動。對此，韓國瑜2日下午1時許開設直播，直言「我不相信，如果是真的，那就是中央黨部腦袋進水啦！」隨後更脫口闡明自身立場，「我反對台獨，支持台獨的，請你投蔡英文，我不要你的選票！」

韓國瑜在直播中指出，外界不斷黑韓、唱衰高雄，有廠商願意來聽愛情摩天輪說明會明明就是好事、好的開始，但卻被外界各種唱衰，就連高雄市議員也不看好；隨後韓國瑜話鋒一轉，談起外界盛傳吳敦義派員前往國台辦「密謀換瑜」的消息，直指這件事只有2種可能，「第一，假新聞，大家笑一下就好，指責一下；如果是真的？那就是中央黨部腦袋進水啦！」

韓國瑜強調，自己從來就不相信吳敦義會將他換掉，也不可能派員向國台辦報告，「但如果這是真的的話，中央黨部大概是腦袋壞掉，請問國台辦有投票權嗎？投票權是在台澎金馬、2300萬人民手上，國台辦又沒投票權，幹嘛派人溝通？」

「我的立場很清楚，2020大選決定台灣未來，保護中華民國、愛惜台灣人民、反對台獨，一清二楚！」韓國瑜闡述自身立場，同時還語出驚人表示，「如果你支持台獨、不愛中華民國，拜託，那請你投給蔡英文，我不要你的選票！但如果你愛中華民國，反對台獨，那請你給韓國瑜一個機會，我們一起在自由民主的氛圍下，過我們的日子，希望兩岸和平交流、和平發大財！」

▲▼ 韓國瑜直播回應近期事件 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

ET快訊
韓國瑜轟密謀換瑜是「腦袋進水」：支持台獨的我不要你的票！
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