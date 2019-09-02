　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「這一次我們在家打拼！」　郭台銘：Make Taiwan Proud Again

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

家登精密公司董事長邱銘乾6月曾貼出一張31年前在鴻海上班的薪水，提及自己以鴻海集團創辦人郭台銘為榮，「他將創業家精神發揮到極致，今天的成就完全是他赤手空拳打拼出來的！」郭台銘2日晚間則分享這篇文章，強調自己不會讓台灣最寶貴的價值與動力成為過去式，也不會讓有夢的年輕人被逼出走，「Make taiwan proud again」（讓台灣再次驕傲）。

郭台銘2日在臉書上表示，謝謝邱銘乾分享那段一起拼搏的青春歲月，如對方所說的，「過去的台灣年輕人只要自己努力拼搏，世界會給他全部的舞台，台灣過去最引以為傲的中小企業，讓每一個有夢想的年輕朋友都能一圓當老闆的美夢。」

郭台銘說，這樣提著「一卡皮箱」勇闖世界開拓經濟藍海的精神，是真正的台灣價值，也是創造台灣經濟起飛年代、讓世界看見台灣最重要的動力。今天這一代的台灣年輕人依然有著勇闖世界的夢想與拼勁，只是缺乏有經驗、有能力的船長帶領他們啟航。

「我不會讓台灣最寶貴的價值與動力成為過去式，也不會讓有夢的年輕人被逼出走。」郭台銘強調，只要台灣還有不放棄夢想與拼勁的年輕人，「我一定和他們站在一起攜手打拼，讓全世界成為我們的舞台！」就是要讓年輕人相信，「不必作異鄉遊子，立足於家鄉的土地，我們一樣可以創造美好的未來。」

文末，郭台銘還hashtag了「#這一次我們在家打拼」、「#出去可以是為了回來」、「#家鄉的月亮最美最圓」、「#立足台灣贏得全世界」、「#我們大小手攜手共戰」、「#MakeTaiwanProudAgain」。

對此，網友們表示，「我是深綠，我這票一定投郭董！」、「讓我們站在郭董的肩膀上，與世界同行！！」、「10年沒去投票選總統了……這次要來選支持郭台銘!救台灣經濟」、「我們跟您一起戰到最後，將您送進總統府」、「唯一支持你郭董」。

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
超兇「偽娘」一夜情榨乾！全台7男受害　男女通吃10多年
即／第3例！東吳大學黎姓港生反送中「被控暴動罪」　遭港警逮捕
郭書瑤「新戲約被大元搶走」　9個月沒戲拍…爆是「她」害的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓粉怒了！手寫「80字明信片」嗆聲反韓里長：以為妳當里長多大？

換瑜、脫黨參選「都是幫蔡英文當選」　周錫瑋哭訴：國民黨不團結…

黃之鋒3日確定訪台！先拜會卓榮泰再出席「台中對談活動」

「這一次我們在家打拼！」　郭台銘：Make Taiwan Proud Again

平日也競選！韓國瑜會見「藍軍志工團」　團長：想獨立參選的都不應該

「換瑜」起效果了！名嘴306字分析「國民黨只能去提告」

韓國瑜發「第二支穿雲箭」！8日抵新北辦造勢　吃吃喝喝擊退負能量

挺韓十大理由！阮昭雄：支持市長落跑、政見兌現沒兩撇　就「請投韓國瑜」

韓粉擠廟宇喊「凍蒜」熱情嚇到韓國瑜　市政行程「變調」成造勢

韓國瑜遭批用媒體傳話　韓陣營人士：儘速透過李四川聯繫朱立倫

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

韓粉怒了！手寫「80字明信片」嗆聲反韓里長：以為妳當里長多大？

換瑜、脫黨參選「都是幫蔡英文當選」　周錫瑋哭訴：國民黨不團結…

黃之鋒3日確定訪台！先拜會卓榮泰再出席「台中對談活動」

「這一次我們在家打拼！」　郭台銘：Make Taiwan Proud Again

平日也競選！韓國瑜會見「藍軍志工團」　團長：想獨立參選的都不應該

「換瑜」起效果了！名嘴306字分析「國民黨只能去提告」

韓國瑜發「第二支穿雲箭」！8日抵新北辦造勢　吃吃喝喝擊退負能量

挺韓十大理由！阮昭雄：支持市長落跑、政見兌現沒兩撇　就「請投韓國瑜」

韓粉擠廟宇喊「凍蒜」熱情嚇到韓國瑜　市政行程「變調」成造勢

韓國瑜遭批用媒體傳話　韓陣營人士：儘速透過李四川聯繫朱立倫

晧宇國際斥資數千萬打造頂級籃球培訓中心　未來供中華隊使用

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

吳青峰自揭「黑暗時期」！　12首歌創作靈感全靠「它」

兒子都生了還被抓劈腿！男星懺悔補簽字結婚　老婆穿白紗「表情超僵」

《阿斯達》其實結合南韓「檀君神話」！第三部開播前必知5大背景

吉董開學驚見和「女神」同班！　秒掏數十萬為她做這事

C肝不要怕！　台南六甲區C肝治療治癒率完勝

世籃賽／塞爾維亞75%命中率火力展演　126比67宰菲律賓

護乘客喪命！勇警李承翰93軍人節入祀忠烈祠…成為第96位烈士

U18世界盃／從板凳到先發　羅暐捷敲勝打連兩年射日

消費行為調查

為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

政治熱門新聞

韓國瑜拜鹿港天后宮　乩童退駕昏..

蔡執政3年過得更好？網：薪水有..

韓國瑜直播吐苦水！轟換瑜是腦袋..

蔡沁瑜：郭台銘一定是獨立參選！..

即／傳出任郭台銘副手　侯友宜二..

為義大槓上陳菊！楊秋興：放狗咬..

快訊／記者問「為何不跟總統握手..

鄭佩芬爆吳敦義盤算2020　原..

郭台銘：Make Taiwan..

罷韓團體：韓上任9個月開發招商..

郭台銘鎖定侯友宜哥哥當副手　柯..

3300萬買總統座車？府諷媒體..

愛情摩天輪興建這4處　韓國瑜希..

互動尷尬！蔡英文多次主動握手　..

更多熱門

相關新聞

郭台銘急著表態參選，觸動他內心的動機是什麼？

郭台銘尚未正式登記參選，外界迄今也沒質疑他背後的參選動機是否與北京有關，這突來一句澄清：到底是清者先清？還是多此一舉？

吳敦義不「換瑜」：郭台銘若參選觀感、正當性弱

郭台銘找蔡英文辦「產業結構和台灣未來」辯論會

郭侯配破局　侯友宜：侯明鋒永遠是我最親的二哥

派密使赴京換瑜？蔡沁瑜證實張顯耀致電郭台銘

關鍵字：

郭台銘郭董

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多中和店將實施新政策　網推爆

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

高一男陽台玩抱抱　1人當場摔死

孫其君首認「與郭雪芙關係」！

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面