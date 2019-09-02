「這一次我們在家打拼！」　郭台銘：Make Taiwan Proud Again





▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

家登精密公司董事長邱銘乾6月曾貼出一張31年前在鴻海上班的薪水，提及自己以鴻海集團創辦人郭台銘為榮，「他將創業家精神發揮到極致，今天的成就完全是他赤手空拳打拼出來的！」郭台銘2日晚間則分享這篇文章，強調自己不會讓台灣最寶貴的價值與動力成為過去式，也不會讓有夢的年輕人被逼出走，「Make taiwan proud again」（讓台灣再次驕傲）。

郭台銘2日在臉書上表示，謝謝邱銘乾分享那段一起拼搏的青春歲月，如對方所說的，「過去的台灣年輕人只要自己努力拼搏，世界會給他全部的舞台，台灣過去最引以為傲的中小企業，讓每一個有夢想的年輕朋友都能一圓當老闆的美夢。」

郭台銘說，這樣提著「一卡皮箱」勇闖世界開拓經濟藍海的精神，是真正的台灣價值，也是創造台灣經濟起飛年代、讓世界看見台灣最重要的動力。今天這一代的台灣年輕人依然有著勇闖世界的夢想與拼勁，只是缺乏有經驗、有能力的船長帶領他們啟航。

「我不會讓台灣最寶貴的價值與動力成為過去式，也不會讓有夢的年輕人被逼出走。」郭台銘強調，只要台灣還有不放棄夢想與拼勁的年輕人，「我一定和他們站在一起攜手打拼，讓全世界成為我們的舞台！」就是要讓年輕人相信，「不必作異鄉遊子，立足於家鄉的土地，我們一樣可以創造美好的未來。」

文末，郭台銘還hashtag了「#這一次我們在家打拼」、「#出去可以是為了回來」、「#家鄉的月亮最美最圓」、「#立足台灣贏得全世界」、「#我們大小手攜手共戰」、「#MakeTaiwanProudAgain」。

對此，網友們表示，「我是深綠，我這票一定投郭董！」、「讓我們站在郭董的肩膀上，與世界同行！！」、「10年沒去投票選總統了……這次要來選支持郭台銘!救台灣經濟」、「我們跟您一起戰到最後，將您送進總統府」、「唯一支持你郭董」。

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