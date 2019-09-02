韓粉怒了！手寫「80字明信片」嗆聲反韓里長：以為妳當里長多大？

▲正興里里長沈秀玲在台上秀出「苦民所苦？睡到中午」的字條。（圖／記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市三民區正興里里長沈秀玲日前與韓國瑜合影時，秀出了「苦民所苦？睡到中午」的字條，引起外界議論。她2日指出，自己突然收到了一封明信片，內容寫著「以為妳當里長多大」等辱罵字眼，讓她相當擔心，「真的好擔心…咱韓大市長被2.0版換掉ㄟ（欸）！」

高雄市長韓國瑜8月28日出席資深里長表揚大會，親自頒獎給高雄169位里長，不過，頒發到正興里里長沈秀玲時，對方卻突然將外套拉下，露出「苦民所苦？睡到中午」的字條，讓場面相當尷尬，也受到外界議論。

▼沈秀玲的行為引起外界議論。（圖／記者洪正達攝）



事件過後，沈秀玲2日表示，自己突然收到一封明信片，信件內容充滿了辱罵字眼，讓她相當擔心，「又是一個住海邊……玻璃心碎滿地之含（韓）粉！！住竹南卻嘴到高雄？是緊張？是恐慌？是憂慮？」

沈秀玲說，由於近日韓國瑜民調低迷，導致韓粉失控，傾巢而出四處攻擊，但這些行為只會讓韓的民調持續下滑，「我真的……真的好擔心…咱韓大市長被2.0版換掉ㄟ（欸）！那樣的話……太丟臉了啦！！」

依據沈秀玲貼出的明信片，內文寫到，「你很沒品又低級，教壞小孩，沒水準，又沒氣質的里長，我們很常在電視看到妳的行為，大家都認為很三八，沒品的女人，以為妳當里長多大，太沒水準。陳哲男污錢，阿肥菊走私菸，妳沒有沒正義感，太三八了。」