「韓朱配」成形！勝選3支箭曝光　韓冰親點「神祕操盤手」歸隊

圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘參選2020總統態勢明朗，藍營長達2個月的整合努力恐全盤落空。本刊調查，國民黨總統提名人韓國瑜面對郭柯王結盟態勢底定，轉念評估3腳督競逐大選的情勢，未必對其不利，將把尋求黨內整合視為最優先工作，首要之務就是網羅前新北市長朱立倫組成「韓朱配」角逐大選，以穩住基本盤。藍營人士透露，破解明年大選藍軍分裂的局面，韓朱配是最有力的王牌，目前2人搭檔也已到了具體成形的地步，將寄望以此打贏大選及力拚穩住立委席次。

▲國民黨內評估，韓朱配是現階段黨內最強勝選組合，有望在三腳督競逐的困境中突破重圍。（圖／鏡週刊提供，下同）

落幕已近2個月的藍營總統初選，至今還陷入整合危機，引發基層藍軍集體焦慮。黨內人士表示，現階段「知識藍」與「草根藍」的矛盾逐漸擴大，從新北市長侯友宜開出第一槍，表明拒絕接任韓的地方競選主委，再加上近日立委江啟臣拋出「韓朱配」的風向球，背後都被解讀為知識藍對韓的不信任，希望找尋新的母雞作為輔選要角。

韓國瑜日前接受本刊專訪時，提出副手的條件為具備財經專業、國際事務背景，這2大條件都與朱立倫的經歷不謀而合。對此，藍營人士透露，「朱目前是韓穩住黨內局面的不二人選。」親韓人士也直言，韓的聲勢在初選後下挫，不少藍營區域立委候選人是否挺韓態度已轉趨觀望，為此，黨中央多次表達希望韓強化與立委候選人的連結，「將競總納入朱立倫及朱的人馬，是黨內目前比較樂見的最大公約數」。

▲韓國瑜、朱立倫原本是黨內初選對手，如今有望整合成韓朱配，與脫黨的郭台銘與王金平形成強烈對比。

「檯面上來看，短期內要找到比朱更適合（擔任副手）的人選並不容易。」近韓人士也說，從政治上考量，目前郭台銘結合台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟對抗韓的態勢明顯，韓聲勢處於落後，若能找來朱立倫搭檔，以韓朱配的架構聯手拉檯區域立委，不但象徵黨內團結，也能與郭王脫黨形成對比。

近韓人士也進一步提到，只要韓國瑜接下來鞏固基本盤，即能穩定局勢，最後再靠韓朱配止跌回升，郭台銘勢必會被棄保，韓將有力拚一搏的機會。

▲為穩住藍營最大票倉新北，韓國瑜希望藉由與朱立倫合作，拉回侯友宜的支持。

據了解，韓陣營也已做出整合破局的打算，不需要再被動期待郭董歸隊，將轉守為攻，打造勝選3支箭；其中，第1支箭就是不懼3腳督，透過管道找前新北市長朱立倫擔任副手，打造韓朱配，且韓朱2人已有高度默契，成形的機率頗高。韓營人士也評估，只要韓鞏固基本盤，即能穩定局勢，最後再靠韓朱配止跌回升，郭勢必會被棄保。

第2支箭，是韓陣營近日已啟動固樁計畫，整合地方派系及組織系統，包括高雄白派大將、前立委林國正掛名擔任競選總部執行長，負責選戰操盤；台中黑派領袖顏清標之子、立委顏寬恒也已答應出任中部競選辦公室副執行長；另外，最後1塊東部拚圖也在上週末完成，由花蓮縣長徐榛蔚出任全台第1個地方競選總部主委。

在陸軍大致整隊完畢後，韓國瑜的空戰戰隊也悄悄籌備完成。據了解，去年替韓打贏市長選戰的「空軍黃金陣容」，已在8月底強勢回歸，成為韓勝選的第3支箭，除了前高雄市觀光局長潘恆旭確定歸隊打選戰外，擅長大數據分析、去年由韓國瑜女兒邀請加入團隊的George也將回歸，負責操盤網路，盼再次捲起韓流，提高韓的聲量並化成選票，將韓朱配推向總統府，也能力拚最大的立委席次。

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