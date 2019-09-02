「換瑜」起效果了！名嘴306字分析「國民黨只能去提告」

▲最近換瑜的消息不斷傳出，讓韓國瑜親自直播回應。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者柯振中／綜合報導

國民黨「換瑜」的消息近日不斷傳出，讓韓國瑜火大駁斥。對於「換瑜」的傳聞，資深媒體人黃暐瀚2日表示，「換瑜」所圖的效果已經達成，國民黨想要扭轉印象，只能夠直接提告，對簿公堂，問清楚「消息到底哪裡來的」，才能夠自清。

「換瑜」的消息近日傳得沸沸揚揚，高雄市長韓國瑜2日開直播回應，吳敦義派人前往國台辦「密謀換瑜」的消息只有2種可能，「第一，假新聞，大家笑一下就好，指責一下；如果是真的？那就是中央黨部腦袋進水啦！」

韓國瑜強調，自己從來不相信吳敦義會換掉他，也不會派人向國台辦報告，「請問國台辦有投票權嗎？投票權是在台澎金馬、2300萬人民手上，國台辦又沒投票權，幹嘛派人溝通？」

▲黃暐瀚說，國民黨不會換瑜，所有人在炒作的原因是為了打擊韓的氣勢。（圖／翻攝自黃暐瀚Youtube直播）



對於「換瑜」的傳聞，資深媒體人黃暐瀚2日也在臉書上指出，國民黨不會換瑜，現在所有人都在炒作的原因，是因為可以打擊韓國瑜的氣勢，影響韓國瑜的民調，「換瑜最後不必發生，但效果已經達成。」

黃暐瀚提到，換瑜的消息就像男女星合拍新戲前的「緋聞」一樣，是為了炒出收視率才進行得操作，「緋聞炒得火熱，媒體天天報導，等到下戲，八卦也沒了。」

不過，黃暐瀚說，媒體八卦與國民黨「換瑜」仍有本質上的差別，「國民黨換瑜，甚至去北京『面聖』報告換瑜，那可是會直接影響選情，影響國民黨形象的事情。」

黃暐瀚強調，國民黨目前想要扭轉形象，只剩下一個辦法，直接去提告，對簿公堂，「問清楚『消息到底哪裡來的』，才能自清。」