韓國瑜發「第二支穿雲箭」！8日抵新北辦造勢　吃吃喝喝擊退負能量





▲韓國瑜8日在新北舉辦造勢。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

「一支穿雲箭，千軍萬馬新北見！」代表國民黨參加2020總統大選的高雄市長韓國瑜2日晚間公告，8日將要北上新北舉辦造勢晚會，他希望能改變台灣選舉的醜惡風氣，所以發出第二支穿雲箭，讓「大家一起說說唱唱、吃吃喝喝」，用正能量擊退烏煙瘴氣的負能量。

韓國瑜2日晚間在臉書上預告，「相信各位好朋友和我一樣，對於近來總統大選中各方展現的巨大負能量，感到嘆為觀止之餘也難免對於台灣民主的變調痛心疾首。」所以他希望從自己開始，改變台灣選舉發展中長久以來的醜惡風氣，「因為台灣人民值得一個乾淨、公平、理性又充滿善意的民主！」

韓國瑜說，他再發出第二支穿雲箭，邀請各位好朋友9月8日（日）一起作伙來新北，「咱們不用訴諸悲情、不用邪門歪道，大家一起說說唱唱、吃吃喝喝，用我們千軍萬馬的歡笑、歌聲與正能量，大聲擊退、改變翻轉這一切烏煙瘴氣的負能量。讓青天白日的萬丈光芒，不只照亮你我的心頭，也照亮台灣民主應有的溫柔敦厚、熠熠飛揚。」

關於韓國瑜8日的造勢活動，地點選在二重疏洪道的幸福水漾公園，時間將從14：00到21：00，其中晚會會在18：00開始進行。