換瑜風波不斷　藍議員籲「1人1信」給黨中央：勿玩弄權術

▲市議員楊正中要求黨中央團結，不要再玩弄權術。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨各縣市黨部3日同步辦理「九三軍人節向軍人致敬活動」，台中市黨部上午也有近百名黨員出席，針對外界甚囂塵上的換瑜風波，黨部書記長任杰強調絕對不會換，市議員楊正中則呼籲黨員們，一人一封信給黨中央，要求要團結，不要再玩弄權術，免得好好的一張牌，最後輸掉。

▲任杰強調，絕對不會換掉韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

上午出席九三軍人節慶祝活動者包括市議員楊正中、李中和沈佑蓮，書記長任杰、黃復興黨部主委孫德平及中華民國八百壯士捍衛中華協會等近百人。

▲近百人出席九三軍人節慶祝大會。（圖／記者鄧木卿攝）

任杰表示，針對外界傳聞換瑜風波，他非常肯定的說，韓國瑜是根據黨內民主程序初選出爐，絕對不會換，這全是民進黨見縫插針，擾亂人心的作法，他拜託大家團結一致，全力支持韓國瑜、支持黨提名立委參選人，明年讓民進黨下架。

李中、楊正中和沈佑蓮也都輪番發言，楊正中說，國民黨總統參選人已經確定，但為何民調還是未見起色，除了提不出讓人民感動的政見之外，最重要的是，黨中央不團結，還在玩弄權術，因此他呼籲黨員們一人一封信，要求黨中央停止分裂作法，不要讓好好的一張牌，玩到最後變輸了。