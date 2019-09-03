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韓國瑜上任3經濟指標衰退！劉世芳曝6點施政危機

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▲▼韓國瑜會見中華民國中央軍事院校校友總會季麟連理事長及校友代表。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

記者呂欣玫／綜合報導

2020總統大選，國民黨面臨整合危機，總統參選人、高雄市長韓國瑜民調不斷下滑，甚至有「瑜下郭上」的傳聞出現。對此，高雄前副市長、立委劉世芳3日點出韓國瑜的施政危機，除了有3項經濟指標衰退外，也對高雄市政府的小內閣提出6點質疑。

劉世芳透過臉書指出，韓國瑜上任後3大經濟指標嚴重衰退，第一，高雄市2015-2018年的營利事業銷售額，從4兆7百億增加到4兆8千億，4年增加近8千億，期間成長率18%是六都第一，但是2019上半年只成長0.29%，2018年同期成長率還有7%以上。

第二，促參是衡量政府招商最直接指標，政府出政策與空間，民間來投資。劉世芳表示，上半年7個月財政部公布高雄只有兩件19.5億元，而且都是去年招商的，只是算在今年，問題是過去每年上百億，2015-2018年合計超過一千億。

第三，7月一過高雄房市傳出哀號聲，除了去年選後一陣表象，5月開始就一直衰退，「高雄店面買氣是6年來次低、7月房市交易量六都最慘、現在又傳出8月的移轉數是9年來新低」。

對於高雄經濟衰退，劉世芳說，高雄市政府公務員沒變，政策制度也沒有大變化，根據即將出現的明年預算書，中央補助款還增加不少，主要來自國民黨反對的前瞻計畫，顯見中央沒有卡韓，所有的事情看來都沒有什麼變化，高雄依然陽光，高雄人依然熱情，「看來只有一個是變的，就是韓國瑜」。

針對高雄市府小內閣，劉世芳提出6點質疑，第一，市府小內閣不適任，一直更替找不到人，公務體制戰力似乎嚴重低落；第二，所有高雄重大建設計畫停滯，自然影響民間投資與消費停滯，從輕軌、流音、亞洲新灣區等只要是前朝重大建設，現在的市府雖然口頭上不承認，但實質幾乎停滯，人民與廠商不知道高雄未來在哪，節奏也不知道。

第三，韓國瑜自己製造出來的不確定性，市長選總統，上了市長補選換人，沒選上被罷免又要重選，市長一切都不確定，市民生活也不確定；第四，公共投資停滯，市政螺絲鬆動，政務官心不在焉，政府預算執行率會不會出問題？自然影響民間緊縮。

第五，城市形象重挫，觀光變成笑話，高雄好不容易重塑的城市形象，被韓國瑜當小丑舞台，美學也不見了，這對無形的觀光影響非常大；第六，無釐頭的施政，中央重大政策找不到人，不論橋頭科學園區，體感科技，大林蒲遷村、兵工廠遷移、中油舊廠區活化，楠梓工業區飽和等，都是中央地方共同合作的工作，但是有無釐頭的市長，以上這一切應該也變無頭緒了。

劉世芳強調，以上只是初探3大指標危機，這種「落跑市長」的政治性干擾若能短期消失，高雄體質還可步上正軌，只怕短期危機變常態，恐怕會形成結構上發展脫節。

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