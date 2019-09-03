韓國瑜上任3經濟指標衰退！劉世芳曝6點施政危機

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）



記者呂欣玫／綜合報導

2020總統大選，國民黨面臨整合危機，總統參選人、高雄市長韓國瑜民調不斷下滑，甚至有「瑜下郭上」的傳聞出現。對此，高雄前副市長、立委劉世芳3日點出韓國瑜的施政危機，除了有3項經濟指標衰退外，也對高雄市政府的小內閣提出6點質疑。

劉世芳透過臉書指出，韓國瑜上任後3大經濟指標嚴重衰退，第一，高雄市2015-2018年的營利事業銷售額，從4兆7百億增加到4兆8千億，4年增加近8千億，期間成長率18%是六都第一，但是2019上半年只成長0.29%，2018年同期成長率還有7%以上。

第二，促參是衡量政府招商最直接指標，政府出政策與空間，民間來投資。劉世芳表示，上半年7個月財政部公布高雄只有兩件19.5億元，而且都是去年招商的，只是算在今年，問題是過去每年上百億，2015-2018年合計超過一千億。

第三，7月一過高雄房市傳出哀號聲，除了去年選後一陣表象，5月開始就一直衰退，「高雄店面買氣是6年來次低、7月房市交易量六都最慘、現在又傳出8月的移轉數是9年來新低」。

對於高雄經濟衰退，劉世芳說，高雄市政府公務員沒變，政策制度也沒有大變化，根據即將出現的明年預算書，中央補助款還增加不少，主要來自國民黨反對的前瞻計畫，顯見中央沒有卡韓，所有的事情看來都沒有什麼變化，高雄依然陽光，高雄人依然熱情，「看來只有一個是變的，就是韓國瑜」。

針對高雄市府小內閣，劉世芳提出6點質疑，第一，市府小內閣不適任，一直更替找不到人，公務體制戰力似乎嚴重低落；第二，所有高雄重大建設計畫停滯，自然影響民間投資與消費停滯，從輕軌、流音、亞洲新灣區等只要是前朝重大建設，現在的市府雖然口頭上不承認，但實質幾乎停滯，人民與廠商不知道高雄未來在哪，節奏也不知道。

第三，韓國瑜自己製造出來的不確定性，市長選總統，上了市長補選換人，沒選上被罷免又要重選，市長一切都不確定，市民生活也不確定；第四，公共投資停滯，市政螺絲鬆動，政務官心不在焉，政府預算執行率會不會出問題？自然影響民間緊縮。

第五，城市形象重挫，觀光變成笑話，高雄好不容易重塑的城市形象，被韓國瑜當小丑舞台，美學也不見了，這對無形的觀光影響非常大；第六，無釐頭的施政，中央重大政策找不到人，不論橋頭科學園區，體感科技，大林蒲遷村、兵工廠遷移、中油舊廠區活化，楠梓工業區飽和等，都是中央地方共同合作的工作，但是有無釐頭的市長，以上這一切應該也變無頭緒了。

劉世芳強調，以上只是初探3大指標危機，這種「落跑市長」的政治性干擾若能短期消失，高雄體質還可步上正軌，只怕短期危機變常態，恐怕會形成結構上發展脫節。