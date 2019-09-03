韓國瑜穿雲箭射向全台！高雄里長「拍1米天坑照」打臉怒了：已經通報3次

▲莊晉勳表示，已經通報3次。（圖／翻攝里長莊晉勳臉書，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，而他現在也常用假日到各地拜廟拚選舉，似乎要把穿雲箭射向全台。不過，此舉卻引發不少人不滿。高雄一名里長就在臉書批評高雄路上的大坑，「用APP通報3次，3次都顯示已處理，真的不知道是處理在哪的？」

里長莊晉勳在臉書以「一個里長向市府反應沒用，那就兩個一起來！」發文表示，「今天傍晚經過南台路河南二路口，發現這個直徑一米、深度也接近一米的天坑，趕緊向該處所轄、也是我好鄰居的新興區建興里長薛富升通報。」

此外，莊晉勳也說：「薛里長無奈跟我說，他早在兩週前透過區公所、民政局的里政線上APP，以及1999等管道反應，然而一週前市府相關單位前來勘查並放置交通錐後就此沒消沒息；最誇張的是，透過APP通報3次、3次卻都顯示『已處理』，真的不知道是處理在哪的？」

莊晉勳也痛批，「韓國瑜市長現在每天忙著到高雄市各區『假傾聽基層民意、真回防搶救選情』，而市府早已螺絲掉滿地、根本進入無政府狀態了，只好自己里內自己救，一個里長沒用、那就兩個一起發聲囉！」

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