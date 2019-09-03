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雲端最前線／郭柯民調首低於蔡 宣布參選刻不容緩

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新聞節目中心／綜合報導

根據《蘋果日報》最新民調結果顯示，若明年大選是蔡韓對決加上郭柯結盟的三腳督，有30.7%支持蔡英文，24.1%支持韓國瑜，而28.1%支持郭台銘，值得關注的是，這是郭台銘支持度首次低於蔡英文，且落後了2.6個百分點，顯示若郭台銘有意競逐2020總統大位，應盡快宣布參選刻不容緩。同時，永齡基金會副執行長蔡沁瑜2日受訪表示，鴻海集團創辦人郭台銘若有參選，由始至終都一定是要獨立參選，對於換瑜是國民黨要傷腦筋、要解決的事情，不是郭台銘能夠置喙的。對此議題，《雲端最前線》3日邀請台北市議員鍾小平、永齡基金會顧問高虹安、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入探討此議題。

▲▼郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者邱顯燁攝）

▲前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者邱顯燁攝）

另一方面，針對國民黨主席吳敦義派密使赴京交代「換瑜」的傳聞，蔡沁瑜回應，郭台銘的態度對這件事情絕對沒有任何期待，即便國民黨內有任何變化，「郭台銘也不會回到國民黨代表國民黨參選」。對於郭台銘是否找到副手後就會宣布參選，蔡沁瑜說，他們確實了解時間上的急迫性，9月17日就是最後期限，在這個時間點之前，他們一定會把這件事情完成，的確是當務之急。

▼高雄市長韓國瑜、國民黨主席吳敦義、前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者洪正達、林敬旻、李毓康攝）

▲▼韓國瑜,吳敦義,郭台銘。（圖／記者洪正達、林敬旻、李毓康攝）

此外，對於蔡英文政府提出鴻海集團創辦人郭台銘所稱要跟上世界潮流，如智慧科技、提升產業，「都是蔡總統這幾年在做的事」、台灣的經濟在美中貿易戰的架構下，第二季經濟成長率是亞洲四小龍之首等言論，郭辦2日下午指出，郭台銘願意和蔡英文總統，對產業結構和台灣的未來進行辯論。對此議題，《雲端最前線》3日邀請台北市議員鍾小平、永齡基金會顧問高虹安、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入探討此議題。

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《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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