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數字練習本！女兒狂寫5行...媽一看「變鏡像了」　家長們秒懂...專家解答

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▲數字練習本！女兒狂寫5行...媽一看「變鏡像了」　家長們秒懂...專家解答。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲後兩排的5都反了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親日前發現，女兒寫練字本時，前面寫得好好的，後面兩排卻寫顛倒，在眼前一面混亂的同時，她也不禁好奇，為何會出現這樣的情況？po文引起家長們熱烈回響，而專家則指出，3-7歲孩子寫出鏡像字是正常的。

這名母親在「爆廢公社」發文說道，「到底怎樣才是正確的，女兒寫得我好混亂，到底要全部鏡射，還是怎樣，前面都寫對，後面為什麼走鐘啊？」

請繼續往下閱讀...

▲妹妹,畫畫,幼兒園,女兒,小孩,學習,教育。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

只見妹妹前3行的「51-60」，都正確無誤，然而從第4行開始，只要是數字5，竟全部左右顛倒。而大票家長們心有戚戚焉，直呼「剛開始都會這樣，我女兒也常常寫反，大班之後才會比較好」、「我兒子也這樣～左撇子吧」、「很正常，到大班畢業都還會這樣，英文字母也會」、「我兒子跟女兒也會寫反耶」、「剛學寫字的小孩好像都會這樣，後來就漸漸好了」、「我女兒也會這樣耶！最常出狀況的就是2、3、5」

左撇子,寫字，（圖／記者李佳蓉攝）

▲左撇子的小朋友，比較容易寫出鏡像字。（圖／記者李佳蓉攝）

據網站「天才領袖」指出，3-7歲兒童大腦雙側聯結還在發展，所以寫出鏡像字是正常的，但過了這個年紀仍有此情況，家長們就得注意了。值得一提的是，若孩子是左撇子，寫鏡像字的比例遠高於右撇子；另外，視覺記憶不佳、視覺反應或視覺動作整合有困難的孩子，也會容易搞錯。

專家建議，孩子在7歲前有此情況，不用太過緊張，而改善方法可以從基本的空間概念教起，也能利用口訣、反覆練習等改善。

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