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2時40分泳渡日月潭！新竹哥頭盔一摘「整片陰陽海」　2萬人被戳笑：顯靈了

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▲2時40分泳渡日月潭！新竹哥頭盔一摘「整片陰陽海」　萬人被戳笑：顯靈了。（圖／吳大可授權提供）

▲大可在游的過程中，還3度抽筋。（圖／大可授權提供）

記者周亭瑋／採訪報導

家住新竹的大可昨日到南投，參加泳渡日月潭的活動，首次嘗試的他，戴著頭盔及一身防寒衣，感覺做足了準備，最後也順利完賽，怎料除了帶回證書，臉上竟留下尷尬的「戰利印記」，讓他哭笑不得。

大可昨日朝聖第37屆全國泳渡日月潭活動，現場有2萬3428人參加，全長3300公尺，而頭一次挑戰的他，雖然中途有耍廢一下，但最後仍以2小時40分完賽，他向記者透露，「中間過程不小心抽筋2到3次，不過身為游泳教練跟救生員，所以會狀況排除、抽筋自解，後面也咬緊牙關，勇往直前一直到抵達終點。」

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▲2時40分泳渡日月潭！新竹哥頭盔一摘「整片陰陽海」　萬人被戳笑：顯靈了。（圖／吳大可授權提供）

▲▼他自嘲，「我應該是第一個戴頭盔下水泳渡的人」。（圖／大可授權提供）

▲2時40分泳渡日月潭！新竹哥頭盔一摘「整片陰陽海」　萬人被戳笑：顯靈了。（圖／吳大可授權提供）

「完蛋了！這樣明天怎麼見人！」在爽爽達成目標清單後，大可崩潰發現，頭盔下的臉竟呈現超明顯分界，3分之1的額頭下，全被曬得紅通通的，而上面則保留原本的白皙膚色。

他不禁感嘆，「可能是第一次下水，難免會有點緊張，加上防曬這個部分沒有做得很確實，而且當天天氣很好，火辣辣太陽打到水裡面，再折射到我的臉上，等於是2個太陽在照射。」

▲2時40分泳渡日月潭！新竹哥頭盔一摘「整片陰陽海」　萬人被戳笑：顯靈了。（圖／吳大可授權提供）

▲▼今天有好一點。（圖／大可授權提供）

▲2時40分泳渡日月潭！新竹哥頭盔一摘「整片陰陽海」　萬人被戳笑：顯靈了。（圖／吳大可授權提供）

照片po出不到1天時間，已超過2.1萬人按讚，廣大網友全被逗笑了，直呼「關公降世」、「很像怒氣快衝頂」、「這中毒啦，吃顆大還丹就好了」、「抱歉，我笑太大聲了」、「幻視！連妝都不用畫」、「把上面也塗紅」。

值得一提的是，來自新竹的大可，擁有非常多身分，他除了擔任游泳教練、在高中當社團老師，同時是一個YouTube小小主播，去年他還是法拉利姐團裡的成員之一呢。

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▼他曾是法拉利姐團裡的團員之一。（圖／大可授權提供）

▲2時40分泳渡日月潭！新竹哥頭盔一摘「整片陰陽海」　萬人被戳笑：顯靈了。（圖／大可授權提供）

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