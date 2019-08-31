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路邊撿紅包！哥姊賺到「拿去買冰」弟當晚送急診　爸和祂談判...結果出爐

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▲出門掉錢包！新竹哥「一招紅包袋」超神：絕對找得回來　網笑炸...一看全歪樓。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲紅包。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

大家都知道「路邊紅包別亂撿」，還有人把紅包當錢包，如果不小心遺失的話大概都還找得回來。一名女網友就分享弟弟亂撿紅包、大夥還把裡面的錢花掉的故事，最後讓家人費了一番力氣談判才得以化解。

「路邊紅包真的不要撿喔！」一名女網友在臉書「靈異公社」中回憶幼時故事，她表示大概在民國60、70年代，真的很常可以在路邊看到紅包。6歲的時候，家附近有人在辦喪事，爸爸還特地交代她不要靠近，於是她就帶著2歲的弟弟和鄰居往反方向玩耍。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，後來他們玩到一半，弟弟不知道從哪裡撿來一個紅包，「當時年紀還小的我們，根本不知道紅包不能亂撿。」她表示紅包裡不僅有錢還有頭髮，至於有多少錢她已經忘了，不過當時就有人提議把錢拿去雜貨店買冰跟零食吃，裡面的頭髮也被她順手丟掉了。

▲▼ 小孩,玩耍 。（圖／pixabay）

▲原PO和鄰居們在附近玩耍，弟弟卻撿到來路不明的紅包。（示意圖／取自pixabay）

然而開心吃點心後悲劇卻發生了！原PO指出，2歲的弟弟當天晚上突然發了高燒，掛急診吃退燒藥都沒用，最後甚至還打了點滴，但情況依然沒有好轉。後來奶奶眼見狀況壞成這樣，就建議爸爸去問神明，否則再繼續燒下去對小孩也不好。

原PO爸爸和奶奶隨後就到常去的宮廟請示，神明也問弟弟是否有在地上撿紅包；不清楚狀況的爸爸連忙打電話回家問，原PO還得意表示他們把錢拿去買冰吃了，「結果老媽氣得從我的頭給巴下去。」

神明隨後也找到紅包的主人，但祂似乎非常生氣，還說弟弟撿到了就是要負責娶她；由於弟弟當時年僅2歲，根本不可能冥婚，奶奶和爸爸後來「討價還價」談判一番，答應為女事主辦一場法會，並且把祂想要的東西燒過去，祂才願意放下。

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲弟弟高燒不退，最後家人請求神明幫助才得以化解。（示意圖／取自pixabay）

原PO表示，結果法會做完後，弟弟的燒還真的神奇地退了，藉此故事呼籲大家真的不要亂撿路上的紅包，更不能花掉。

網友們看完後紛紛表示，「這女鬼算善良的，還好沒說願意等你弟」、「有時候撿了還會被託夢要求放回去」、「我的是直接被放車上= =」、「養成計畫」、「免費的最貴」。

「路邊紅包」其實是台灣民間的傳統，紅包裡頭可能會出現某人的生辰八字、照片、指甲或是頭髮，目的在於找配偶冥婚或是將事主厄運、死劫轉嫁他人，放錢則是一個「吃紅補償」的概念，撿了就代表心甘情願為丟者過運。

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