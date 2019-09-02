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科學麵不掰碎！「直接啃」自封地表最強　狠角色大賽引爆…千人笑瘋：金派

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▲運動，健身，體育，重訓。（圖／pakutaso）

▲狠角色一出場就是全場焦點。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

狠角色通常被用來形容很厲害的人，只要出手必定成為全場焦點，但做什麼事會被別人稱為狠角色呢？有網友日前轉貼朋友的貼文，只見朋友直呼「我超狠的，我吃科學麵都不掰碎，都直接啃」，並自稱「地表最強狠角色」。沒想到，留言串意外展開一場耍狠比賽，讓網友紛紛笑炸，「這些人五告派啦哈哈哈！」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼文，「我朋友說他是地表最強狠角色」，接著PO出朋友貼文的截圖，只見他的朋友在文中說自己超狠，「我吃科學麵都不掰碎，都直接啃」，接著還hashtag「#地表最強狠角色」。看到朋友貼文，原PO忍不住感到不屑「切！我撕開布丁的蓋子都不舔蓋子直接丟掉！」並開嗆「誰還有更狠的！」

請繼續往下閱讀...

►啃科學麵算什麼！用眼霜還能狂省2188　妳就是省錢狠角色

原味科學麵封面有2種　網傳「老爺爺」版特別好吃！（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO朋友說自己吃科學麵都直接啃，是地表最強狠角色。（圖／翻攝爆廢公社）

沒想到一句話釣出各種狠角色，許多人是吃東西耍狠派，「我吃鐵板麵都不吃麵，都直接啃鐵板的」、「我吃吻仔魚都去頭去尾刮鱗片清內臟」、「我榴槤都不掰開，連皮一起吃的，地表我最強」、「我去吃爭鮮都直接用按熱水洗手」、「我吃薯條擠了番茄醬都故意不沾」、「我吃果凍前不會先舔上面的汁，我超厲害」、「我牛排都叫全熟～一口嚼15分鐘」、「我吃粽子都連外面的生菜一起吃。」

有網友則是生活耍狠型，「我買東西從來都只付錢不拿貨」、「我從不餵貓，都是貓餵我的」、「我打噴嚏眼睛都不會閉的啦」、「我赤腳從樂高上面走過去都不吭一聲的」、「我打字都不選字不用標點符號的484狠狠」、「我感覺空氣稀薄都直接開100包洋芋片」、「我拆包裹的時候從來不玩泡泡紙，直接丟掉」、「我買刮刮卡從不刮它的」、「我用指甲刮玻璃刮黑板都不捂耳朵的！夠狠吧」、「比狠？老子我來到這世上，從沒打算活著回去的。」

還有人是對另一半超派，「老婆問我情人節要送他什麼？我都送她回娘家」、「我掛老公電話都沒在通知的」、「年輕人終究是年輕人，我老婆沒叫我洗衣拖地倒垃圾我全幹了！夠狠了吧？我老婆現在看到我都還會怕」、「我脫完老婆衣服就睡覺了。」

▲▼情侶吵架,夫妻打架,打巴掌,家暴示意圖（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲請謹慎對另一半耍狠、並且自行負責後果 XD（示意圖／Pakutaso）

也有網友偷開地圖砲，「我在中永和都不用開導航」、「去台南喝飲料都喝無糖的」、「我在台北搭手扶梯都站左邊」、「我在台中吃炒麵不加辣椒醬」、「我帶雞排去佛光山啃」、「我高雄人都直接紅燈左轉的」、「我去墾丁早午晚餐加宵夜都只吃滷味。」

還有人開車當叛逆狠角色，「我開車都不轉彎的！派」、「我開車都不插鑰匙的」、「我騎車、開車從不催油門」、「我壓車都直接用膝蓋下去磨，不戴護膝的」、「我開車轉彎都開雨刷的」、「我加油都直接不熄火的」、「油價明天降，我今天去加油」、「我機車沒油都加葵花油的。」

貼文最後吸引8100多人按讚，參戰留言有4400多則，留言串各種狠角色讓網友都笑噴，「這樓真歡樂」、「這樓簡直笑到瘋」、「這樓留言太有才了」、「 這些人屋告派」、「看一個笑出來」、「留言太好笑了，整串都狠角色。」

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