雞排店毆打UberEats外送員　總部：即刻起解除店家加盟關係



▲Uber Eats機車外送，非事件被打外送員。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃士原／台北報導

新竹經國路一家雞排店，因為不滿UberEats外送員態度不佳怒毆事件，把外送員脖子打到受傷，引起網友撻伐，這家雞排店的加盟總部也在8月31日晚上發布聲明，除了對店家的事件深感抱歉、譴責暴力行為之外，對於該加盟店家不當行為已嚴重毀損公司及其他加盟店之商譽品牌，即刻起解除店家加盟關係。

3Q脆皮雞排總部公司沒有官宣，委由桃園八德和平店代為發布聲明，除了對店家的事件深感抱歉，也譴責暴力行為。在聲明首先是跟所有外送人員致敬，外送員冒著風雨、頂著烈陽，為台灣的小吃業者帶來新的消費模式，也感謝大家一起為了台灣經濟而努力。

對於新竹中正店加盟店的暴力行為，3Q總部[翰朝有限公司]感到遺憾，但對於各個加盟店老闆大家一起用心經營維護的3Q品牌形象，卻因此店家不當行為而嚴重受損，即刻起解除該店家加盟關係、新竹中正店自行立即卸除3Q招牌、文宣及關閉店家3Q脆皮雞排中正店fb粉絲。

3Q總部也提到，此事件為單一加盟店作為，並非所有加盟業主之行為，呼籲各位愛好3Q脆皮雞排的顧客及社會大眾，勿波及其他無辜加盟業主。而總部表示，後續還是會進行該有的處置，對於外送員也正在聯繫，希望彌補傷害。

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對於3Q總部的聲明，有網友說「非常智慧的決定」，也有網友說「總店的聲明真的很讚，明明沒總店的事，卻還是出來給上歉意」，「真是太棒了，決定明天去和其他加盟主捧場」，「總店這才是有深度有誠意的道歉文」，也有網友說「還好總店處理得還不錯，就是心疼了外送弟弟，認為外送弟弟公司也需要安撫一下才更有誠意。」



3Q脆皮雞排總部聲明：

3Q總部向所有外送人員致敬

愈是刮風下雨、愈是烈日頂天，消費者愈是不想出門買東西，商家也正在苦惱客人不上門⋯⋯。

想必所有的店家以及消費者都非常感謝外送員的出現，他們冒著風雨、頂著烈陽，為台灣的小吃業者帶來新的消費模式。

工作不分貴賤，所有人都在為台灣創造經濟發展而努力，感謝各位一起為了台灣經濟而努力。

3Q總部從事件一開始就非常關心這件事情，在此總部幾點聲明：

1、此加盟店的聲明，並不代表3Q總部[翰朝有限公司]的聲明，很遺憾新竹經國路加盟店有此行為。

2、3Q是由各個加盟店老闆大家一起用心經營維護品牌形象，因此店家不當行為已嚴重影響本公司及其他加盟店之商譽嚴重毀損品牌形象，即刻起解除店家加盟關係、新竹中正店自行立即卸除3Q招牌、文宣及關閉店家3Q脆皮雞排中正店fb粉絲。

3、敬告此店家勿使用3Q脆皮雞排之文字商標、紙袋、廣告招牌，以免觸犯法律。

4、此事件為單一加盟店作為，並非所有加盟業主之行為，呼籲各位愛好3Q脆皮雞排的顧客及社會大眾，勿波及其他無辜加盟業主。

5、最後在此3Q總公司對此位受暴的外送員我們先行致上最深的歉意。