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朋友二手店買來！2年後想起...她一倒酒「變異綠粉腸」流出　內行解答

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▲二手店買來！2年後想起...她一倒酒「變異綠蟲怪」現身　內行揭真相。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲受不了惡臭的她，打算好好處理這瓶酒。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友上個月將放了2年的酒，拿出來清理，除了瓶口發霉外，味道也讓她作噁，後來她將酒水倒出，赫然發現一個長條狀的不明物體，看起來就像變異生物般，十分詭異。

「大家可以幫我解惑，這是什麼外星生物嗎？」女網友在「爆廢公社」問道，當初，這瓶酒是朋友從二手商店買來送她的，由於酒味太濃烈，她沒喝幾口便把它打入冷宮，就這樣又存放了2年。

請繼續往下閱讀...

上個月，女網友終於想起它的存在，沒想到酒的瓶口全發霉，擦掉了又再長黴菌，味道也越來越難聞，無奈的她只好整個倒掉，沒想到竟掉出一條奇怪的物體，讓她不禁好奇，「是本身就泡在裡面的嗎？不管是什麼，已經沖進馬桶，感覺像變異章魚哥的手」。

▲二手店買來！2年後想起...她一倒酒「變異綠蟲怪」現身　內行揭真相。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲看起來真的很詭異。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看完也覺得蠻噁，紛紛直呼「酒醉的大腸吧」、「陳年嬰屍酒」、「好像臍帶」、「別擔心，只是裹粉炸過的鱔魚」、「好像壞掉的粉腸」、「酒精濃度才12%，不能放的，開了就要喝完」。

另外，po文也釣出內行人解答，表示這是醋膜，「產膜酵母又稱為醭、黴花、白苔，其實不僅在釀造食醋時會產生，在醃漬酒、泡菜、醬油、醬菜等發酵食品時，表面也會產生這種白色的菌群。從外觀看起來像發霉一樣，過了一段時間便會漸漸增厚，若是一直不理會，最後會產生惡臭，甚至必須將釀造物丟棄。」另外，也有不少人推測，是變質產生的結塊黴菌。

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