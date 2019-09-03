老媽送耳環！妹傻問「為何戴魚油」她心碎　金黃小球身分曝…網驚：很貴耶

▲原PO戴的耳環樣式根本是魚油 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

比起大串耳環或項鍊，有時候配戴簡單的飾品，更能襯托整個人俐落、大方的感覺。一名女網友日前收到媽媽送的一副耳環，是金黃色透明圓球的樣式，相當素雅可愛，沒想到原PO戴上之後，妹妹卻問「為什麼要把深海魚油戴在耳朵上？」照片讓其他人笑炸，「一說真的很像」、「提醒自己每天記得吃魚油。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中表示，「我媽送我一對耳環，我戴上之後，我妹問我為什麼要把深海魚油戴在耳朵上」，三妹回家後，原PO不死心地問「妳覺得它像什麼？」三妹看了看後也直呼「我覺得它像……魚油」，讓原PO笑噴，「不說了我的心碎滿地來去掃地。」

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▲這是在玩猜猜看哪一個是真正的魚油嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人秒懂原PO妹妹的心情，「能讓你在神不知鬼不覺的情況下補充DHA，妳現在服氣了吧」、「我想說的是，一看就知道是深海魚油無誤」、「你不說還不會很像，一說了越看越像」、「魚油，還是加拿大無汙染深海鮭魚製成」、「讓你保護眼睛、鞏固牙齒、骨骼強壯」、「跟你媽說，出門在外，難免有所體虛，自備個補品很正常。」

還有網友認為，這個耳環也很像其他的東西，「也很像涼圓」、「不要玩LED」、「我以為是鮭魚卵」、「我一直想到噗滋的聲音」、「這個是咳嗽藥吧」、「我覺得像黃金糖」、「顏色深一點就變鮭魚卵了」、「這麼小顆，是維他命E吧！」

▲原PO透露，這款耳環是「淨水藍珀」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO則在留言處透露，這款耳環的真實身分是「淨水藍珀」，「戴在耳朵上，從每個角度看過去顏色都不一樣，看背景是什麼顏色，它就呈現什麼顏色，我最近染金髮它就看起來有點金色感，我覺得滿特別。只是拔下來就真的……深海魚油。」

據悉，藍琥珀或藍珀是相對罕見的琥珀品種之一，如果是真品的話，大一點的珠子克價可能要上萬元，小一點的也要幾千塊。就有網友表示，「超美的！那個淨度好高，變藍的顏色也不錯啊」、「多明尼加藍珀，紫外線照射會有藍螢光反應」、「琥珀戴著對身體很好唷」、「這種品項看起來是藍珀沒錯，只是沒有細看，無法分辨是不是二成品。」

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