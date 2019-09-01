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2019苗栗海洋觀光季音樂晚會　苑港漁港嗨翻開唱

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▲2019苗栗海洋觀光季音樂晚會31日晚間在苑港漁港開唱，縣長徐耀昌帶領各級民意代表前來參與盛會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2019苗栗海洋觀光季音樂晚會31日晚間在苑港漁港開唱，縣長徐耀昌帶領各級民意代表前來參與盛會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2019苗栗海洋觀光季音樂晚會31日晚間在苑港漁港開唱，邀請台語歌王翁立友、金曲女聲孫盛希與超級偶像畢書盡等多位藝人登台獻藝，吸引數百位民眾參加，相當熱鬧。縣長徐耀昌歡迎來自全國及海外的民眾暢遊苗栗，體驗吃在地、吃當季、維護海洋生態意識的慢魚運動。

縣長徐耀昌指出，每年舉辦的海洋觀光音樂季，已成為苗栗縣夏日盛會，有效帶動觀光休閒與地方產業，31日也是暑期青春專案的最後1日，他先感謝辛苦的警察同仁及舉辦各式健康休閒活動的局處同仁，同時也向大力支持活動的台電、中油等贊助單位致謝，並預祝大家中秋佳節愉快。

▲台語歌王翁立友，也特來受邀獻唱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台語歌王翁立友，也特別受邀獻唱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

31日活動從傍晚就湧現人潮，許多民眾趁著暑假的尾聲帶著全家出遊，現場擺設手作環保袋、美食、文創等十多個攤位，另外苗栗縣養雞協會、養豬協會、苑裡鎮養鹿產銷班第一班等單位也配合舉辦特色畜產品品嚐，提供雞湯、爌肉飯、香腸、鹿茸養生飲品等在地畜產品免費試吃，民眾大排長龍嘗鮮。

音樂晚會開場由偶像男團「Ａ　Ｔｅａｍ」帶來動感十足的勁歌熱舞，接者勁舞辣妹「ＬＡＤＹＳ舞團」進一步引炒熱場氣氛。隨著晚會進入高潮，主唱是苑裡在地子弟的流行樂團「ＮＯＯＶＹ」掀起樂迷一陣瘋狂尖叫後，金曲歌王翁立友接力帶來將近20分鐘的演出，演唱一首首膾炙人口的台語歌曲，緊接著泰國天才音樂少女—國民甜心Ｇａｉｌ蓋兒登場，用甜美的歌聲邀請民眾一起關掉冷氣，感受自然海風吹拂的浪漫夏夜。接著少女偶像田亞霍、金曲女聲孫盛希接力獻唱，讓現場民眾陶醉在悠揚的歌聲中，最後由吸粉機器畢書盡登場，嗨翻全場！音樂會在歌聲與夏夜晚風中，畫下完美句點。

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