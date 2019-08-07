7-up女力向前衝音樂會　藍營7女縣市長齊聚七星潭把愛疉起來

▲七星潭疊石活動，將由七位女縣市長合力疊上石頭組成一個愛心形狀揭開序幕。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府7日於七星潭賞星廣場海灘舉辦「7-up女力向前衝把愛疊起來音樂會」，花蓮縣長徐榛蔚表示，台灣物產豐饒、人情美麗，地方政府團結才能集結資源達成經濟共好，在七夕情人節這天，期盼透過7位女性縣市長以堅強的女力及暖實力把愛疊起來，促成幸福全台的終極目標。

七星潭疊石活動，將由七位女縣市長合力疊上石頭組成一個愛心形狀揭開序幕，同時以七星高照（福-宜蘭、祿-台中、壽-台東、喜-彰化、財-雲林、文曲-嘉義、月老-花蓮）的七星為主題各許一個願望，象徵7-up七位縣市長共同向上，帶領民眾創造更幸福的家園，讓感情長長久久。

▲花蓮縣政府七星潭賞星廣場海灘舉辦「7-up女力向前衝把愛疊起來音樂會」。

7-up起源於2014年的九合一選舉，22席縣市長當中僅2名女性縣市長，2018年暴升到7位女性縣市長，大大展現女力及暖實力。特別是女力執政對於環境、公益、社福婦幼、觀光文化串聯的執行力，不亞於男性的魄力，除此之外，溫暖的女性特質讓社福政策及觀光行銷活動來提升縣市人民幸福感。

觀光處長唐玉書表示，七星潭疊石在日前十大景點打卡票選活動不負眾望一路領先群雄，最終高票當選第一名！為推廣各大打卡景點，特選於第一名景點辦理記者會，讓疊石傳說廣為人知，同時預告八月底於曼波海灘的疊石比賽，將邀請大力推廣疊石樂的陳建貴老師出席記者會，並示範現場疊石。

活動當天於七星潭賞星廣場同時辦理「把愛疊起來音樂會」，邀請了四個樂團，包括花蓮最溫柔的聲音-花囍臨門樂團、花蓮最有靈魂的原住民嗓音-巴克斯樂團、當夏威夷海風遇到排灣女聲-那就醬樂團與來自馬來西亞黏在花蓮的花蓮女婿-陳穎川，陪伴現場民眾，在海浪聲與悠揚的爵士樂及拉丁樂中，共度浪漫七夕情人夜。

▲七星潭賞星廣場海灘「7-up女力向前衝把愛疊起來音樂會」活動現場動線示意圖。

七夕當天參加疊石活動之民眾，完成後與作品一起拍照（參與民眾與石頭都要入鏡）上傳IG或臉書打卡並hashtag「#七星潭疊石傳說」即可兌換紀念品乙份或優惠券乙張。為鼓勵民眾愛要即時大聲說，可在活動期間上台大聲的對身邊的人表達愛意，即可兌換精美玫瑰花及紅面鴨面膜小禮物乙份（數量有限，送完為止）。

花蓮空氣清新，又東海岸光害極少，相當適合觀星活動，邀請了天文專家當天夜晚帶領民眾觀星，尋找牛郎、織女與銀河，觀星活動現場接受報名，報名者可獲觀星講師提供月球表面貼紙，數量有限，送完為止。