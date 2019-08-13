熱氣球嘉年華閉幕　45天活動吸引百萬人潮創造22億商機

▲今年的閉幕光雕音樂會首次獲民航局許可，以繫留方式進行熱氣球光雕展演，配合光雕煙火施放音樂、光影、煙火帶來前所未有的震撼。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為期45天的2019台灣熱氣球嘉年華，12日星期日晚上7點30分在鹿野高台舉辦閉幕光雕音樂會，吸引滿場6萬遊客，以膾炙人口的動畫歌曲搭配多達21顆逗趣的造型球做為2019年最終場完美演出。知名藝人【邵雨薇】進行壓軸演出，讓現場氣氛炒到最高點，45天活動湧入近百萬遊客參與，創造22億多元商機，縣長饒慶鈴與民眾相約2020再見。



2019台灣國際熱氣球嘉年華自6月29日開幕以來，為期45天的活動幾乎場場爆滿的人潮，成功吸引了96萬人次造訪（成長率達５％），如果再加上台東縣立體育場光雕及大武場光雕人數，預計全台有101萬人參與台灣國際熱氣球嘉年華活動，依據交通部觀光局2019年8月6日公告之「2018年國人旅遊狀況調查報告」每人每次旅遊平均消費為2,203元，可創造22億2,500萬之觀光效益產值。





依據縣府遊客人次統計資料顯示：今年創下7月份國內外旅客人數到訪台東（達150萬餘人次）的新高，今年1-7月到訪台東人次較去年成長11.81%，達508萬人之多，顯見台灣灣國際熱氣球嘉年華活動已經在國內外遊客心中為必訪的國際盛事。



今年灣國際熱氣球嘉年華接連遇兩次颱風，遊客取消來台東旅遊等因素高達8天，但45天的展演邀約歷年最多來自世界各國的40顆造型熱氣球在鹿野高台齊聚一堂各展英姿，而民眾詢問度最高的光雕音樂會也不遑多讓，除了首次挑戰大武濱海公園場次因利奇馬颱風影響延至8月24日外，其餘場次均創下歷年最多人潮參與紀錄。！





閉幕光雕音樂會以【童趣的夏天】為主題，膾炙人口的動畫歌曲搭配多達21顆逗趣的造型球配合音樂節奏呈現光彩奪目的視覺效果，成為鹿野高台上熱氣球-光的童樂園，台東縣政府特別指出，往年各場次的光雕音樂會均以熱氣球不升空方式進行，而今年的閉幕光雕音樂會有別於其他場次，首次獲民航局許可以繫留方式進行熱氣球光雕展演，三顆熱氣球以繫留方式原地升空創造光雕展演的層次感，讓現場造訪的民眾大呼過癮，配合光雕煙火施放【音樂、光影、煙火】帶來前所未有的震撼。而本次的閉幕光雕音樂會除邀請在地東商原舞團及發熱帶樂團進行表演外，更搭配知名藝人【邵雨薇】進行壓軸演出，讓現場氣氛炒到最高點。



國際熱氣球嘉年華活動除了45天在鹿野高台進行熱氣球展演之外，8月16日在台東縣立體育場及8月24日的大武濱海公園的最後2場光雕音樂會，請大家好好把握今年的最後機會體驗熱氣球的絢麗演出。



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