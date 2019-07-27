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嘉大百年校慶音樂會「榮耀十刻」　8/3嘉義民雄、8/4高師大演藝廳

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▲▼ 嘉大音樂系校友管樂團「榮耀十刻」音樂會。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大音樂系校友管樂團「榮耀十刻」音樂會慶祝立校百周年。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學今年適逢百週年校慶，也是該校校友樂團創團十週年，為分享百年喜悅，嘉大8月3日下午2時30分，於民雄校區大學館舉辦「榮耀十刻」音樂會，除隆重邀請指揮家兼樂團音樂總監王戰教授帶領校友管樂團演出精彩曲目，也特別邀請校友邱偉倫老師擔任客席指揮、旅美打擊博士魏郁青老師、旅美小號博士張介凡老師演出協奏曲及旅英作曲碩士戴健宇老師改編嘉義大學校歌管樂團版本。音樂會以榮耀為主、感恩為輔，以不同面向呈現對母校的認同感和歸屬感，共同創造出屬於嘉大人的時刻。

▲▼ 嘉大音樂系校友管樂團「榮耀十刻」音樂會。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲ 嘉大音樂系校友管樂團「榮耀十刻」音樂會。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義大學音樂系校友管樂團為該校副校長劉榮義教授(時任人文藝術學院院長)邀請歷屆音樂系校友共同組成，2009年成立以來，每年校友們皆懷著熱情與堅持的精神，自臺灣各地回嘉團練，是全臺首先以「音樂系畢業校友」所組成的專業管樂團，至今已橫跨超過十屆的校友共襄盛舉。

▲▼ 嘉大音樂系校友管樂團「榮耀十刻」音樂會。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉大音樂系校友管樂團「榮耀十刻」音樂會將由知名音樂家王戰擔綱全場指揮。（圖／記者翁伊森翻攝）

音樂會不同以往僅在嘉義演出，為感念母校的孕育與栽培，另於8月4日晚上7時30分於高雄師範大學演藝廳特別加場演出，邀請南部在地校友與民眾共同慶賀嘉大百歲生日及校友管樂團成立十週年紀念，期盼校友能以嘉義大學為榮，共同為學校帶來無限的光耀。

嘉大音樂系十餘年來，在歷任校長睿智領導與全體師生共同努力之下，逐漸建立專屬的特色與品牌，大幅提高學校的能見度。在歷任系主任卓越經營及對管樂教育的重視，培育無數優質且具有精湛演奏能力的管樂教育者與演奏家，秉持感恩與持續進步的動力組成系友管樂團，期望以嘉義為基地，將成熟專業的演奏能力再現於社會各角落。

音樂會入場請至年代售票系統購票，每場次350元/位
網址: https://www.ticket.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=N04J72UC

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關鍵字：百年校慶,榮耀十刻,音樂會

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