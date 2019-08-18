▲想念飛飛音樂會，琴藝大師張詩率「雅麗大溪」精湛演出。(圖／廖帝權提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「掌聲響起，舞台上伴奏的我們，依然堅持對音樂的熱愛。」2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動，17日進入最後壓軸，晚間6點30分，於大溪綜合運動公園舉辦「想念飛飛紀念音樂會」活動，首先登場的是由大溪鳳姐歌友聯誼會召集人張詩老師、會長林秋雲老師，帶領「雅麗大溪樂團」，精湛演出鳳飛飛生前的多首成名歌曲。

▲▼想念飛飛音樂會，琴藝大師張詩率「雅麗大溪」精湛演出。(圖／廖帝權提供)

張詩和林秋雲是一對熱愛音樂的夫妻，張詩的精湛琴藝、豐富的舞台經驗，早年，曾是咤吒北中南各大西餐廳的專任琴師，並受邀於大專院校擔任音樂教師，亦曾為大溪女兒鳳飛飛、知名歌手江蕙、江淑娜等人演唱會伴奏。

▲▼2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動，「雅麗大溪」參與踩街。(圖／廖帝權提供)

唱歌可以釋壓、可以帶來好心情，為了讓更多人喜愛唱歌、學會唱歌的方法，傳送更多社會的正能量，1992年張詩成立雅麗音樂教室，林秋雲老師(林昱晴)加入教樂及詞曲創作 從事節目製作工程，並擔任省議會議長劉炳偉先生大型音樂會專屬琴師。

▲2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動，「雅麗大溪」參與踩街。(圖／廖帝權提供)

張詩老師、林秋雲老師(林昱晴)，以其自身35 年以上舞台演奏經驗、30年樂器教學經驗，近年來，陸續於桃園各大社團、社會大學、各地社區發展協會致力音樂教育推動，2014年通過桃園縣街頭藝人認證，期教會學員樂理、歌唱技巧、節拍、音準、舞台禮儀、現場彈唱教學等，讓每個人愛上唱歌。