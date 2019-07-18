風雨中度過浪漫月光海音樂會　颱風擦邊閃過18日場照常舉行

▲音樂會因受風雨影響，整個舞台移至遊客中心大廳，市集也安排到廳內走道，遊客中心整個被擠爆了。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處原訂7月17日及18日於都歷處本部園區辦理2019東海岸大地藝術節-月光海音樂會，因丹娜絲輕颱來襲影響，原訂18日場取消，後因17日晚間中央氣象局解除丹娜絲輕颱警報，東管處改宣布18日活動照常舉辦，歡迎大家一同繼續參與。

▲▼表演團體賣力演出，觀眾熱情參與，心情絲毫不受影響。

由於受到丹娜絲輕颱來襲影響，為了遊客的安全，東管處原決定將18日場取消，17日場將依原訂時間及表演內容照常舉行。而17日場晚間因受風雨影響，整個舞台移至遊客中心大廳，市集也安排到廳內走道，來到東海岸參與的民眾還是非常踴躍，遊客中心整個被擠爆了，所有參加演出的團體與遊客完全沒有受颱風影響，台上表演團體依然賣力演出，台下觀衆熱情相挺，沈浸在歡樂氣氛中。

整個活動進行到晚間8點30分時，東管處現場宣布，中央氣象局已解除颱風警報，原決定取消的18日場將依原訂時間及活動內容照常舉行，歡迎大家繼續參與，引起現場民眾一陣騷動及歡呼。

▲▼遊客中心戶外民眾欣賞難得的颱風月圓之夜。

2019東海岸大地藝術節-月光海音樂會17日場，在風雨中進行，遠來到東海岸的遊客在風雨及熱情的演出陪伴下渡過一個浪漫的東海岸夏夜。

活動尚未結束，東管處希望所有來到東海岸的遊客，繼續參與18日場的月光海音樂會，同時也呼籲，颱風警報甫解除之際，因海象尚未穩定，請遊客不要立即前往海邊衝浪、從事水域遊憩活動，以確保自身安全。

詳細內容可至東管處網站https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw 或 活動網站www.teclandart.tw查詢。