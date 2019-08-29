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飲品限時第二杯半價！「點餐加飲料」現折50元　怡客咖啡歡慶25週年

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▲▼怡客咖啡 。（圖／業者提供）

▲怡客咖啡餐加飲料現折50元。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為歡慶25週年，怡客咖啡再推出優惠活動，自即日起到9/30前，除了可享飲品第二杯半價優惠外，平日10點半前「點餐加飲料」還可現折50元，而10點半過後或假日則可折30元。

成立於1994年的「怡客咖啡」，擁有一批死忠老顧客，其中人氣餐點「招牌拼盤」更受到歡迎。而這次除了推出優惠活動，還新推出「BBQ燒肉墨西哥捲餅」餐點，滿足消費者不同需求。

另外，星巴克自8/17～8/30推出「See you tomorrow 給明日所有的相聚」數位體驗活動，期間完成See you tomorrow文字遊戲就可領取隔日專屬優惠，包含全品項好友分享買一送一、冷萃咖啡系列好友分享買一送一、黑咖啡系列好友分享買一送一、星冰樂系列好友分享買一送一、茶瓦納系列好友分享買一送一等。

星巴克指出，優惠憑證僅限隔日使用，最後兌換日期為8/31。每人每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。優惠憑證存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。不過，本活動不適用外送外賣及預訂服務，台積電系列門市、機場管制區內門市、車道門市的車道服務及洄瀾門市不提供此優惠兌換。

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