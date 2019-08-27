連機油都有賣！超商也買得到「好市多夯品」　全家限時4瓶優惠激省

▲全家即日起開賣美孚機油。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商什麼都賣，什麼都不奇怪！看準台灣消費者需求，全家最近引進好市多熱銷的美孚機油販售，單瓶4公升售價988元，並自即日起至10/22，還推出4瓶3648元優惠價。另小7則在全省門市提供消費者預約賞車服務。

觀察到消費者需求，全家特引進美孚1號5W-50規格機油販售，消費者於全台超過3400家門市都能買到。業者指出，根據財政部統計，去年擁有汽車人數超過550萬人，而開車族都會定期將愛車開回原廠保養，其中機油行駛約5千至1萬公里時就需更換，更換頻次最高，因此看好消費動能引進販售。

另外，小7則首創國內通路預約服務模式，首發攜手福特六和推出「Ford Kuga EcoBoost®182全民便利型」，以及「Ford Mustang 2.3L EcoBoost® Premium型」兩款熱門車型，消費者領牌後還能獲得3000元禮券，搶攻汽車市場。

小7指出，為創造更多獨特且差異化，並打破門市坪數限制，因此與福特六和合作架構國內通路首創的預約賞車服務，全台門市一天24小時隨時提供指定合作車款資訊，即使傳統售車通路打烊，消費者仍可透過門市預約經銷商掌握接單機會，期望帶進更多新來客。