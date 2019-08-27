超商「奶茶新軍」報到！鴻福堂港式奶茶限時2件99元　全家獨家開賣

▲超商架上出新奶茶新品。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

超商奶茶新品又來了！看好消費者喜愛喝奶茶，全家最近獨家引進鴻福堂鴛鴦奶茶與港式奶茶，採用香港鴻福堂茶餐廳配方，新鮮製造後即刻冷藏，呈現百分百港式滋味。原價皆為65元，並自8/28至9/10可享嚐鮮價59元、兩件99元優惠，預計將掀起奶茶控嘗鮮風潮。

除了推出奶茶新品，全家還再次攜手冠軍麵包師傅陳耀訓，以100%無添加、獲Clean Label潔淨標示為訴求，推出兩款新口味「芋見烏龍麵包」、「五穀米土司」，更將人氣商品「皇后土司」改版升級。



全家指出，皇后土司延續「不加一滴水」的製程，原料只有麵粉、優格、牛奶、奶油、蛋，且這次還調整比例，減少糖量、增量牛奶1.3倍，口感更清爽又不致過於甜膩，除了販售32元的厚片裝外，家庭號5片裝則需預購，目前可享嚐鮮價130元優惠。

另外，小7則獨家推出「初鹿牧場炙烤風味煉乳茶」，強調含乳量超過50%，並以炙烤風味將煉乳帶出焦糖香氣，售價40元，並自即日起至10月8日可享嘗鮮價35元優惠。同時，小7還推出「蜜蜂工坊杯裝蜂蜜牛奶爆米花」，首創飲料跨界新吃法，售價42元，至9月10日前可享第2件6折。