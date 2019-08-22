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驚爆將「裁員224人」！金鑛咖啡疑結束實體門市　店員：3個月前已改名營業

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▲▼金礦咖啡 。（圖／記者張一中攝）

▲金鑛咖啡傳出將裁員224人。 （圖／資料照／記者張一中攝）

記者曾婉婷／綜合報導

知名連鎖咖啡店「金鑛咖啡」前年才驚傳關掉20多家門市，這兩年也陸續收掉不少門市，包含在大台北地區的第一家忠孝門市，目前全台僅剩34家門市。最近又宣布要轉型成咖啡豆供應商，將結束部分實體門市營業，而今天（22日）更傳出將裁員224人，對此《ETtoday新聞雲》記者致電詢問，目前尚未獲得證實，不過致電部分門市詢問，門市人員都聲稱還沒收到相關訊息。

金鑛咖啡今天傳出將大量解僱勞工224人，包含台南門市55人，以及台北4家門市22人，以及新北市5家門市32人，和台中3家門市22人、高雄12家門市93人。解僱日期為10月20日，而解僱理由為虧損需轉型縮減人事。

對此，《ETtoday新聞雲》記者致電詢問門市，台中門市店長表示，總公司目前尚未發佈相關訊息表示現階段仍正常營運。而台北信義店長則震驚說：「真的嗎？有這件事嗎？」三峽門市也說目前沒有收到相關消息。另外，台南門市店員則稱，在3個月前已經合約到期，所以改名字營運，不過對於金鑛咖啡裁員消息並不清楚。至於總公司由於人員已下班，所以無人回應。

▲▼金礦咖啡 。（圖／取自官網）

從高雄起家的金鑛咖啡創立於2000年，以中段價位切入咖啡市場，全盛時期還被封為「高雄之光」，後來還往北部跟中部拓展，於2006年11月進駐大台北地區成立2家門市，其中座落於台北忠孝東路五段與永吉路的三角店面，更是許多台北人回憶。不過，由於咖啡市場競爭越來越激烈，甚至連四大超商都在搶食市場，使金鑛咖啡版圖逐漸萎縮。

金鑛咖啡除了於2017年6月底宣布停賣麵包，並關閉北部跟中部烘焙廠外，當時全台也有21家門市陸續暫停營業。而現在業者則正式宣布，旗下事業將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，同時也將整合品牌四大核心優勢，包含國際認證、安全品管、數據管理與創新服務，創造具備高度價值的咖啡豆商品，同時也將持續尋覓優質的市場合作夥伴。

金鑛咖啡指出，經過19年市場的洗鍊與變化，獲得許多消費者的肯定與支持，也奠定了金鑛咖啡在業界的口碑，目前已順利完成階段性的任務，未來也希望能夠更深入源頭持續精進，發揮金鑛的四大核心優勢與價值，為優化咖啡產業提供更完整的咖啡技術方案，走出金鑛咖啡的全新藍海。至於門市後續的規劃部份，轉型後將採雙軌制度，會保留部分門市持續營運，但會剩幾家門市並未說明。

▲▼ 金鑛咖啡 。（圖／取自粉絲團）

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關鍵字：金鑛咖啡,咖啡,裁員

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